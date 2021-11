La rivière sacrée de l’Inde est couverte de mousse toxique au milieu d’une fête religieuse

L’Inde est au moment de l’appel Chhath Puja, un festival de quatre jours qui honore le soleil avec des offrandes de personnes le long de la rivière Yamuna. Le problème : la rivière, sacrée pour la population, est recouverte d’une mousse toxique, même si cela n’empêche pas les fidèles de plonger dans ses eaux dans le cadre des rites sacrés de la fête.

La rivière Yamuna est l’un des principaux plans d’eau de toute l’Inde, traversant le centre de la province de Delhi, et mesure près de 1 400 kilomètres (km). Cela commence dans les parties les plus au nord, près de l’Himalaya, où il y a beaucoup de neige et de glace. La mousse, bien qu’elle ressemble beaucoup à des dépôts de neige, a cependant une autre composition.

