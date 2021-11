Volcan Cumbre Vieja: un politicien a une suggestion controversée pour arrêter l’éruption et devient une blague sur Internet

Ce lundi (8), le volcan Cumbre Vieja est entré dans son 49e jour d’éruptions ininterrompues à La Palma, aux îles Canaries, en Espagne. Et il y a quelques jours, un homme politique de l’archipel a fait une suggestion pour le moins inhabituelle pour contenir les coulées de lave : larguer une bombe sur le volcan.

Selon Live Science, Casimiro Curbelo, président du conseil municipal de l’île de La Gomera, voisine de La Palma, dans une interview à Rádio Faycán, a évoqué cette possibilité : « Il n’y a pas d’avion qui puisse voler et décoller. [uma bomba]? Il arrive, tombe et explose. Et envoyer la lave dans une direction différente ? C’est peut-être fou, mais j’ai l’impression que d’un point de vue technologique, il faudrait l’expérimenter ».