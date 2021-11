La 20e édition de Gaze Espacial aborde l’exploration de la planète Mars

Vendredi dernier (5), le Regard spatial il a diffusé son 20e programme, qui avait pour thème l’exploration de Mars, mettant en évidence le différend de plus en plus féroce entre les États-Unis et la Chine pour l’établissement de la présence humaine sur la planète.

Sous le commandement de Rafael Rigues, rédacteur en chef Science et Espace chez Aspect numérique, et notre chroniqueur Marcelo Zurita, président de l’Association Paraiba d’Astronomie (APA) et directeur technique du Réseau Brésilien Meteor Watch (Bramon), le Space Gaze est diffusé en direct, tous les vendredis, à 21h, par nos chaînes officielles sur YouTube , Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et TikTok, et a toujours la participation des téléspectateurs, en envoyant leurs questions, suggestions et critiques.

Rafael Rigues et Marcelo Zurita, animateurs du programme Olhar Espacial. Image : capture d’écran YouTube

« Mars est une planète qui a intrigué l’humanité depuis que nous avons commencé à regarder le ciel », a déclaré Rigues, ouvrant le programme. « Le nom Mars est un hommage au dieu romain de la guerre, mais la planète était déjà connue des Babyloniens 2000 ans avant Jésus-Christ. Depuis que nous avons commencé à explorer l’espace, nous avons eu cette idée de pouvoir un jour vivre sur d’autres planètes. Et la planète la plus proche est Mars.

Rigues a rappelé que le moment dans lequel nous vivons actuellement est très similaire à ce qui s’est passé dans les années 1960, lorsqu’il y avait eu un différend entre l’Union soviétique et les États-Unis pour savoir qui atteindrait la Lune en premier. Mars, et les participants sont les États-Unis et la Chine ».

Pourquoi coloniser Mars ?

Selon Zurita, chaque astronome, érudit et scientifique sur le sujet a une réponse à cette question. « Beaucoup de gens parlent de coloniser Mars parce que c’est la prochaine destination de l’humanité, parce que c’est une option pour la Terre – puisque nous détruisons notre planète. Mais, l’une des choses qui attire le plus l’attention lorsque l’on parle de Mars fait référence à cette recherche éternelle de la vie en dehors de la Terre. Et tout indique que Mars avait déjà des conditions idéales pour maintenir la vie ».

Il souligne que l’une des principales de ces conditions serait la présence d’eau liquide, plus précisément dans la zone connue sous le nom de cratère Jezero, la région d’étude du rover Persévérance.

« Ce cratère était probablement autrefois un grand lac d’eau. Et le site d’atterrissage de Persévérance a été choisi précisément parce que ce cratère a probablement déjà été inondé par les eaux », explique Zurita.

Dans la 20e édition de l’émission Olhar Espacial, diffusée tous les vendredis à 21h, sur la chaîne Netcost-Security sur YouTube et dans tous nos réseaux sociaux, les animateurs ont débattu de l’exploration de la planète Mars. Image : capture d’écran YouTube

Rigues a cité une autre raison importante pour coloniser Mars : assurer la survie de la race humaine. « Il y a une blague selon laquelle si les dinosaures étaient dans un programme spatial, ils seraient peut-être toujours là. En colonisant d’autres planètes de notre système solaire, ou peut-être des lunes – voire dans des milliers d’années, d’autres systèmes stellaires – nous garantissons la survie de notre espèce à long terme ».

Une troisième raison invoquée par Zurita était que la planète Mars pourrait servir de base pour une exploration plus poussée. « Lancer une fusée depuis la Terre est compliqué, principalement à cause de la gravité, qui est relativement élevée. Cela commence à gagner une autre perspective lorsque nous parlons, par exemple, de bases sur la Lune, où nous avons une gravité beaucoup plus faible qu’ici. Mars, à son tour, aurait une gravité intermédiaire. Mais ce qui est intéressant, c’est qu’à partir de cette planète, le carburant nécessaire à ces voyages pourrait être produit ».

Selon le Aspect numérique rapporté à la fin du mois dernier, une étude dirigée par Mikhail Shubov, professeur adjoint et chercheur au Département de génie civil et environnemental de l’Université du Massachusetts, aborde exactement ce point : l’utilisation de Mars comme source d’hydrogène, qui sera certainement l’un des des éléments les plus précieux de l’économie spatiale.

Moment actuel d’exploration de la planète rouge

Après avoir discuté des raisons possibles pour lesquelles Mars est si intéressante pour la recherche, les présentateurs ont discuté de l’état actuel de l’exploration de la planète.

Selon Rigues, les États-Unis disposent actuellement de quatre équipements sur le sol martien : le rover Curiosity (qui est sur Mars depuis 9 ans), le rover Perseverance (qui est arrivé sur la planète en février 2021), une sonde fixe appelée InSight ( qui, attaché au sol, étudie l’intérieur de Mars – et des phénomènes tels que les martemotos) et l’hélicoptère Ingenuity (qui a été envoyé avec Persévérance et prend des images de surface, identifiant les dangers potentiels sur la trajectoire du rover ou les zones d’intérêt pour l’exploration).

En ce qui concerne la Chine, en mars de cette année, le pays a fait atterrir le rover Zhurong sur la planète rouge. « La Chine avait déjà envoyé deux rovers sur la Lune, Chang’e 3 et Chang’e 4, en plus d’avoir envoyé une sonde pour collecter des échantillons lunaires et ramener Chang’e 5 sur Terre », a déclaré Rigues. « Et avec Zhurong, il devient le troisième pays à réaliser cet exploit d’emmener un rover sur Mars, dont le premier était l’Union soviétique en 1971. »

Selon Rigues, la mission soviétique a cependant eu un succès « partiel », étant donné que son vaisseau spatial a atterri sur Mars, mais a cessé de transmettre des images à peine 20 secondes plus tard. « L’Union soviétique a essayé cinq fois de plus après cela, et n’a pas réussi à faire atterrir un rover sur Mars une fois. La Russie a également fait une tentative, avec l’Union européenne, sans succès. Et, étonnamment, la Chine a réussi l’exploit dès la première tentative, ce qui témoigne de la compétence du pays dans le secteur aérospatial.

Le programme a discuté des raisons de l’exploration de Mars, des avantages de coloniser la planète rouge, de l’état actuel des études, de ce à quoi s’attendre pour les prochaines années et des pays les plus susceptibles d’être les premiers à accueillir des humains d’ici là. Image : capture d’écran YouTube

Rigues a cité que les Émirats arabes unis avaient envoyé le satellite orbital Hope pour étudier Mars. « Il n’a pas atterri sur Mars, mais il est en orbite autour de la planète, et a déjà envoyé plusieurs résultats scientifiques intéressants sur la composition de l’atmosphère martienne. »

Il a également souligné que, pour 2022, la mission ExoMars, de l’Agence spatiale européenne (ESA) devrait être envoyée en partenariat avec l’agence russe Roscosmos, qui emportera le rover Rosalind Franklin.

Et la présence humaine sur Mars ?

L’un des moments forts du programme a été le moment où les présentateurs ont abordé la présence humaine sur la planète rouge.

Selon Zurita, c’est un projet plein de défis. « Le principal problème est que la distance entre la Terre et Mars est très grande et varie beaucoup au cours d’une année en fonction des orbites des deux planètes. Au moment le plus proche, ce voyage prendrait environ six mois », explique-t-il. « Et, après cette période, la configuration de ces deux planètes serait déjà bien différente, donc, pour le retour, il faudrait attendre plus d’un an la fenêtre de retour. Autrement dit, avec la technologie dont nous disposons, ce serait un voyage d’au moins deux ans ».

Cela nécessiterait un soutien massif de la nourriture et d’autres ressources pour assurer la survie et la santé de l’équipage à bord de la mission. « C’est l’un des grands défis, et pour cela, de nombreux projets et études sont en cours pour développer de nouvelles façons de se nourrir et d’autres nécessités de l’exploration humaine sur Mars. »

Rigues a souligné qu’un autre obstacle majeur pour arriver sur Mars vivant est le rayonnement cosmique. « Nous ne savons toujours pas quels effets le rayonnement cosmique aurait sur le corps humain, mais nous pouvons nous attendre à tout, de la mutation de l’ADN au cancer et à tant d’autres types de problèmes de santé. » Les présentateurs ont souligné qu’il existe également des projets à l’étude pour s’attaquer au problème.

Des missions analogues vers Mars ont également été couvertes dans le programme. Zurita a expliqué ce que sont ces activités de visites simulées sur la planète. « Il existe des stations qui simulent l’environnement martien. Aux États-Unis, il dispose de la Mars Desert Research Station (MDRS). Et nous avons aussi, ici au Brésil, à Rio Grande do Norte, une station où, en ce moment, une mission « habitée » est en cours, qui est Habitat Marte ».

Selon Zurita, ces lieux proposent des activités et des formations qui reproduisent les conditions de la planète.

« Ces activités impliquent la simulation de l’isolement, les conditions de travail en laboratoire, la mobilité, la locomotion en combinaison, la communication, entre autres », exemplifie Rigues.

USA vs Chine : qui arrive en premier ?

Pour Zurita, l’humanité n’atteindra pas Mars cette décennie. « Je pense cependant qu’il est très probable que d’ici les années 2030, nous aurons les premiers humains à marcher sur le sol martien. »

À propos de quel pays sera le premier à obtenir cette réalisation, il pense que c’est quelque chose qui a encore beaucoup à discuter. « Il y a environ trois ans, nous n’aurions aucun doute en répondant que les États-Unis auraient cet esprit pionnier. Mais aujourd’hui, nous avons la Chine, qui dans un premier essai a réussi à faire atterrir un rover sur Mars avec succès. Donc, on voit qu’ils investissent beaucoup dans la technologie aérospatiale et ont de grandes chances de gagner ce différend. En fait, la Chine, en ce moment, est celle qui semble avoir le plus de pouvoir d’action ».

Rigues mise ses jetons aux États-Unis. « Mais ce ne sera pas la NASA », estime-t-il. « Pour moi, ce sera l’initiative privée. La NASA manque de deux ressources cruciales : la volonté politique et l’argent. Le gouvernement américain préfère investir dans des programmes de défense et d’armement que dans l’exploration spatiale. Les entreprises privées, en particulier SpaceX, sont donc plus susceptibles d’y arriver. Et je pense que cela se produira en 2040. Tout d’abord, à cause du programme Artemis de la NASA consistant à renvoyer des missions habitées sur la Lune, dans lesquelles la NASA et SpaceX sont impliqués. Une fois cet objectif atteint, ils commenceront à penser à Mars ».

Considérant la question des deux ans que prendrait un voyage sur Mars, toutes les procédures qui précéderaient la mission définitive, en plus des retards possibles, qui sont possibles, Rigues dit qu’il ne voit pas cela se concrétiser avant 2040.

Découvrez l’intégralité de la 20e édition et toutes les précédentes sur Liste de lecture Regard de l’espace au YouTube du regard numérique !