La NASA réajuste les dates de retour de Crew-2 et de départ de Crew-3

L’agence spatiale américaine (NASA) a de nouveau réajusté les dates du retour de l’équipage de la mission Crew-2, qui achève six mois à bord de la Station spatiale internationale (ISS), et du lancement de la Crew-3, qui le remplacer. .

Le changement a fini par inverser l’ordre des événements et certaines traditions ne peuvent être maintenues. L’équipage Crew-2 montera à bord de la capsule effort et commencera son voyage de retour sur Terre à 13h45 ce lundi (8), heure de Brasilia, et l’atterrissage devrait avoir lieu à 00h33 le mardi (9).

Le départ de Crew-3 dans la capsule Endurance, à bord d’une fusée Falcon 9 de SpaceX, est prévu mercredi à 23h03 (10). Les deux événements seront diffusés en direct par la NASA sur son site Web, son application et sur sa chaîne YouTube, Nasa TV.

Les astronautes de Crew-2 s’entraînent pour la mission à bord d’un Crew Dragon. De gauche à droite : Thomas Pesquet, Megan McArthur, Shane Kimbrough et Akihiko Hoshide

Avec l’inversion, la cérémonie traditionnelle où les équipes se rencontrent sur l’ISS et l’une passe la main à l’autre n’aura pas lieu. De plus, pendant quelques jours, les Américains seront minoritaires sur la station : jusqu’à l’arrivée de Crew-3 jeudi (11), il n’y aura qu’un astronaute américain, Mark Vande Hei, à bord, ainsi que deux Russes. cosmonautes, Anton Shkaplerov et Piotr Dubrov.

Crew-3 a déjà subi plusieurs retards

Le match Crew-3 a été reporté à plusieurs reprises. Il était initialement prévu pour le 31 octobre, mais a été repoussé au 3 novembre pour tenter de réparer un défaut dans la salle de bain d’Endurance. Malheureusement, le correctif proposé par SpaceX n’a ​​pas été approuvé par la NASA, ce qui signifie que les astronautes devront porter des couches pendant le voyage vers l’ISS.

Par la suite, le lancement a été reporté au 6 en raison d’un « problème médical » inexpliqué avec un membre d’équipage non identifié. Le mauvais temps a de nouveau forcé le report au 8, et la décision de faire venir l’équipage Crew-2 plus tôt a conduit à ce report, cette fois au 10.

Découvrez qui sont les astronautes des deux missions

L’équipage de la mission Crew-2 est composé des Américains Shane Kimbrough et Megan McArthur (tous deux de la NASA), du Japonais Akihiko Hoshide (de l’agence spatiale japonaise Jaxa) et du Français Thomas Pesquet, de l’Agence spatiale européenne ( ESA). Tous sont des « vétérans » de l’espace : c’était la deuxième mission de McArthur et Pesquet, et la troisième de Kimbrough et Hoshide.

Contrairement à l’équipage de Crew-2, Crew-3 est composé de novices : les Américains Raja Chari et Kayla Barron, tous deux de la NASA, et l’Allemand Matthias Maurer, de l’ESA, effectueront leur premier vol. Le seul membre expérimenté est également l’Américain Thomas Marshburn, qui a visité l’ISS à deux reprises : une fois à bord de la navette spatiale Endeavour lors de la mission STS-127 en 2009, et une fois en voyage dans une capsule russe Soyouz lors de l’Expédition 34/35, en 2012 .

