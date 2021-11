Maintenant, nous savons ce qu’il y a sous les nuages ​​de Jupiter

Grâce à la sonde « Juno » de la NASA, en orbite autour de Jupiter depuis cinq ans, des scientifiques ont fait de nouvelles et importantes découvertes sur l’atmosphère violente de la géante gazeuse, où les vents parcourent jusqu’à 600 kilomètres à l’heure et génèrent des éclairs capables de détruire des villes entières. sur Terre.

Jupiter. Crédit : International Gemini Observatory / NOIRLab / NSF / AURA / NASA / ESA, MH Wong et I. de Pater (UC Berkeley) et al.

Depuis 2016, le vaisseau spatial « Juno » de la NASA analyse en profondeur le champ magnétique et les caractéristiques atmosphériques de Jupiter, la plus grande planète du système solaire. Grâce aux instruments sophistiqués à bord et à l’orbite polaire pionnière, qu’aucune autre mission n’avait tentée auparavant, la sonde américaine découvre plusieurs secrets fascinants du cœur turbulent de la géante gazeuse ; ce sont des informations précieuses qui aident à mieux comprendre non seulement la violente atmosphère jovienne, mais aussi l’évolution et la dynamique présentes sur les exoplanètes lointaines. Ces derniers jours, des scientifiques de la NASA ont publié plusieurs nouvelles études sur les découvertes de Juno, jugées si pertinentes qu’elles ont poussé l’agence aérospatiale américaine à prolonger la mission de 2021 à 2025, ou plutôt, jusqu’à ce que la sonde puisse résister aux contraintes monstrueuses auxquelles elle est soumise. pendant les vols orbitaux.

L’une des découvertes les plus importantes est liée à la Grande Tache Rouge, considérée comme la « mère de toutes les tempêtes » du système solaire. C’est un anticyclone colossal qui sévit sur Jupiter depuis des siècles, visible même avec des instruments optiques limités (il a été observé pour la première fois il y a environ deux cents ans). La tempête est si grande qu’elle peut engloutir confortablement la Terre entière ; maintenant, grâce à l’instrument MWR installé sur Juno, un radiomètre à micro-ondes, nous savons qu’il est beaucoup plus profond que prévu. En effet, il se niche sur plus de 350 kilomètres au cœur de la planète, dépassant les régions où l’eau se condense et forme des nuages, dépassant même la limite chauffée par la lumière du soleil. Grâce au MWR, les scientifiques de la NASA ont également découvert que les plus petites tempêtes sur Jupiter atteignent jusqu’à 100 kilomètres de profondeur, en plus que ces cyclones sont plus chauds dans la partie supérieure (moins dense) et plus froids dans la partie inférieure (plus dense). .

Juno étudie en profondeur les bandes nuageuses blanchâtres, brunes et rougeâtres caractéristiques qui caractérisent l’atmosphère de Jupiter, dues à des courants-jets colossaux (ou vents) voyageant dans des directions opposées et qui dans certains cas peuvent atteindre la vitesse monstrueuse de 600 kilomètres à l’heure, en coulant 3 200 kilomètres au cœur de la planète. De ces nuages, ils peuvent libérer des éclairs si puissants qu’ils peuvent détruire une ville entière sur Terre. Les scientifiques ne savent pas exactement comment les bandes Give se forment, cependant, grâce aux passages Juno, il a été découvert que l’ammoniac monte et descend en alignement avec leurs vents très forts. « En suivant l’ammoniac, nous avons découvert des cellules de circulation dans les hémisphères nord et sud qui sont de nature similaire aux » cellules de Ferrel « , qui contrôlent une grande partie de notre climat ici sur Terre », a déclaré le Dr Keren Duer dans un communiqué de presse. , l’un des principaux auteurs des nouvelles études sur Jupiter. « Alors que la Terre a une cellule de Ferrel par hémisphère, Jupiter en a huit, chacune au moins 30 fois plus grande », a déclaré l’expert.

Grâce au MWR, les scientifiques ont également découvert qu’à de faibles profondeurs, les bandes colorées sont plus lumineuses que celles les plus proches, tandis qu’à environ 65 kilomètres de profondeur, sous les nuages ​​d’eau, c’est le contraire qui se produit, « ce qui révèle une similitude avec nos océans », a déclaré la NASA. En effet, ces zones de transition reflètent la thermocline terrestre, due à la rencontre d’eaux océaniques aux caractéristiques très différentes. Ce n’est pas un hasard si les scientifiques ont décidé d’appeler ce phénomène Jovicline, « par analogie à une couche de transition observée dans les océans de la Terre, connue sous le nom de thermocline, dans laquelle l’eau de mer passe brusquement d’être relativement chaude à relativement froide » co-auteur de l’étude dit Leigh Fletcher.

À l’aide d’un autre instrument de Juno, le Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM), les scientifiques de la NASA ont finalement découvert que les gigantesques tempêtes polygonales présentes aux pôles de Jupiter (huit selon un motif octogonal au nord et cinq selon un motif pentagonal au sud) sont particulièrement résistant et durable, restant dans la même position pendant très longtemps. « Le mouvement des cyclones de Jupiter s’influence les uns les autres, les faisant osciller autour d’une position d’équilibre », a déclaré le Dr Alessandro Mura de l’Institut national d’astrophysique de Rome et auteur principal de l’une des études récemment publiées. . « Le comportement de ces oscillations lentes suggère qu’elles ont des racines profondes », a ajouté le scientifique italien. Les chercheurs sont convaincus que la sonde Juno, tant qu’elle restera en opération, continuera à nous fournir de nouvelles et précieuses informations sur la planète géante.