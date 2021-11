Démission collective : des scientifiques décorés par Bolsonaro refusent l’honneur

Vingt et un scientifiques décorés par le gouvernement avec l’Ordre du mérite scientifique ont signé une lettre ouverte pour renoncer à l’honneur accordé. Selon le texte, ils disent avoir pris des mesures après que le président Jair Bolsonaro a signé le 5 novembre un nouveau décret excluant deux noms de la liste des scientifiques honorés, ceux d’Adele Benzaken et de Marcus Lacerda.

Les exclus

Lacerda a été l’un des premiers chercheurs à mener une étude démontrant l’inefficacité de la chloroquine dans le traitement du Covid-19. Adele Benzaken était la directrice du département VIH/SIDA du ministère de la Santé, mais a été limogée au début du gouvernement actuel. Elle a affirmé à l’époque que le licenciement avait été causé par une amorce destinée aux hommes trans.

Adele Benzaken et Marcus Lacerda image : Facebook/archives personnelles

La lettre a été envoyée vendredi au ministre de la Science et de la Technologie, Marcos Pontes. L’épidémiologiste Cesar Victora, qui fait partie de ceux qui renoncent à cet honneur, serait promu au titre de grand-croix : il avait déjà reçu cet honneur en 2018, sous le gouvernement de Michel Temer.

La lettre critique également « la manière dont le déni en général, les persécutions de collègues scientifiques et les récentes coupes dans les budgets fédéraux pour la science et la technologie ont été utilisés comme outils pour inverser des progrès importants » dans la communauté scientifique brésilienne.

L’Ordre du mérite scientifique rend hommage aux personnalités qui « se sont distinguées pour leurs contributions pertinentes à la science, à la technologie et à l’innovation ». L’admission à l’ordre se fait par le Président de la République, qui évalue les noms présentés par le ministre des Affaires étrangères. La nomination, cependant, reçoit d’abord l’approbation du Conseil de l’Ordre, formé par le chancelier et les ministres de la Science et de la Technologie, de l’Économie et de l’Éducation.

Des suggestions peuvent être présentées au chancelier par les membres du conseil, l’Académie brésilienne des sciences ou « les autorités dans le domaine de la science, de la technologie et de l’innovation ».

La lettre, en entier

Les scientifiques soussignés, décorés de l’Ordre national du mérite scientifique, dans un décret présidentiel du 3 novembre 2021, déclarent publiquement leur indignation, protestation et répudiation pour l’exclusion arbitraire de leurs collègues Adele Schwartz Benzaken et Marcus Vinícius Guimarães de Lacerda de la liste des récipiendaires. , dans un nouveau décret présidentiel du 5 novembre 2021. Une telle exclusion, inacceptable à tous égards, devient d’autant plus répréhensible qu’elle a eu lieu moins de 48 heures après la publication initiale, dans une énième démonstration claire de persécution des scientifiques, configurant un nouveau étape dans l’attaque systématique contre la science et la technologie par le gouvernement actuel.

En tant que scientifiques, nous ne tolérons pas la manière dont le déni en général, les persécutions de collègues scientifiques et les récentes coupes dans les budgets fédéraux pour la science et la technologie ont été utilisés comme outils pour faire reculer les progrès importants réalisés par la communauté scientifique brésilienne ces dernières années. décennies.

Comme l’a souligné l’Académie brésilienne des sciences et la Société brésilienne pour l’avancement des sciences, dans des notes publiées le 05/11/2021, l’Ordre national du mérite scientifique, fondé en 1993, est un instrument d’État pour reconnaître les contributions scientifiques et les techniques de Personnalités brésiliennes et étrangères. La nomination des membres récompensés est effectuée par une Commission, formée de trois membres nommés par le ministère de la Science, de la Technologie et de l’Innovation, trois membres nommés par l’Académie brésilienne des sciences et trois membres nommés par le SBPC. Nos noms ont été honorablement indiqués par cette commission, qui s’est réunie en 2019. Le mérite scientifique (comme il ne pouvait en être autrement) était le seul paramètre pris en compte pour l’inscription d’un nom sur la liste. Nous considérons donc notre présence sur cette liste comme gratifiante, et nous sommes extrêmement honorés de la possibilité de recevoir l’une des plus grandes reconnaissances qu’un scientifique puisse recevoir dans notre pays. Cependant, l’hommage rendu par un gouvernement fédéral qui non seulement ignore la science, mais boycotte activement les recommandations de l’épidémiologie et de la santé collective, n’est pas conforme à nos trajectoires scientifiques. En solidarité avec les collègues qui ont été sommairement exclus de la liste des récipiendaires, et conformément à notre position éthique, nous renonçons collectivement à cette nomination.

En outre, nous souhaitons exprimer notre reconnaissance des nominations de l’Académie brésilienne des sciences et de la Société brésilienne pour l’avancement des sciences, des entités qui ont un respect durable pour la défense de la science, de la technologie et de l’innovation dans la société brésilienne. Cet acte de résignation, qui nous attriste, exprime notre indignation face au processus de destruction du système universitaire et scientifique et technologique. Nous agissons consciencieusement afin de préserver les institutions universitaires et scientifiques brésiliennes, dans la construction du processus de civilisation au Brésil. Brésil, 6 novembre 2021

Signer (par ordre alphabétique)

Aldo Ângelo Moreira Lima (UFC)

Aldo José Gorgatti Zarbin (UFPR)

Alfredo Wagner Berno de Almeida (UEMA)

Anderson Stevens Léonidas Gomes (UFPE)

Angela De Luca Rebello Wagener (PUC-RJ)

Carlos Gustavo Tamm de Araujo Moreira (IMPA)

César Gomes Victora (UFPel)

Claudio Landim (IMPA)

Fernando García de Melo (UFRJ)

Fernando de Queiroz Cunha (USP)

João Candido Portinari (Projet Portinari)

José Vicente Tavares dos Santos (UFRGS)

Luiz Antonio Martinelli (USP)

Maria Paula Cruz Schneider (UFPA)

Marília Oliveira Fonseca Goulart (UFAL)

Neusa Hamada (INPA)

Paulo Hilário Nascimento Saldiva (USP)

Paulo Sérgio Lacerda Beirão (UFMG)

Pedro Leite da Silva Dias (USP)

Regina Pekelmann Markus (USP)

Ronald Cintra Shellard (CBPF)

