Il y a des milliers d’années, la Terre a peut-être été dévastée par de gigantesques inondations

Il y a des milliers d’années, la Terre a peut-être souffert de plusieurs inondations gigantesques qui ont déversé plus d’un pied de pluie en quelques heures seulement. Les chercheurs de l’étude, publiée dans la revue Nature, ont remodelé le climat depuis le début de la planète, alors que la température avoisinait les 47°C. Ils sont arrivés à la conclusion que les périodes de sécheresse étaient rapidement remplacées par de grosses tempêtes de pluie.

Selon l’équipe, ce cycle est un « état atmosphérique nouveau et complètement inattendu ». En plus d’améliorer notre compréhension du passé et de l’avenir de la Terre, cela peut également améliorer nos observations des planètes en dehors de notre système solaire.

« Si vous regardez une grande partie des tropiques profonds aujourd’hui, il pleut toujours quelque part », explique le climatologue Jacob Seeley de l’Université Harvard dans le Massachusetts.