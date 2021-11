Le croissant croissant de lune danse avec Vénus dans le ciel de novembre : comment voir le duo céleste

La deuxième conjonction astrale de novembre aura pour protagonistes le croissant de lune et la planète Vénus, qui dansera dans le ciel sud-ouest en fin d’après-midi du lundi 8. Les deux objets seront incrustés au cœur de la constellation du Sagittaire pour un couple. d’heures, avant de disparaître au-delà de l’horizon.

Vénus et le croissant croissant de lune. Crédit NASA (Vénus), Andrea Centini (Lune)

Le soir du lundi 8 novembre nous pourrons admirer dans le ciel une magnifique conjonction astrale entre le croissant de lune et la « Planète d’Amour » Vénus. Ce sera le deuxième duo céleste du mois, après celui entre la Lune et Mars survenu le 4 novembre. La rencontre précédera de trois jours la conjonction astrale la plus spectaculaire de novembre, qui aura pour protagonistes la Lune et les deux géantes gazeuses du système solaire, le « Seigneur des Anneaux » Saturne et la plus grande planète qui orbite autour du Soleil, Jupiter . Pour vendredi 19, la rencontre entre la Pleine Lune et les amas ouverts des Hyades et des Pléiades est attendue ; la plus longue éclipse lunaire du siècle aura lieu le 19, qui ne sera malheureusement que partiellement visible depuis l’Italie.

Le 8 novembre, l’étreinte entre le satellite de la Terre et la planète Vénus se produira en fin d’après-midi dans le Sud-Ouest, au cœur de la constellation du Sagittaire et juste en dessous de la constellation du Bouclier. Le croissant de lune sera visible sur la voûte céleste tout au long de la journée, tandis que Vénus deviendra visible vers 17h00, dès que les rayons du soleil s’estomperont, laissant place à l’obscurité et au firmament (si le temps le permet). La planète sera située à quelques degrés de la Lune, légèrement plus bas et à droite, comme le montre la simulation ci-dessous. Localiser la planète à l’œil nu sera très simple. Vénus, en effet, est le troisième objet le plus brillant de la voûte céleste après le Soleil et la Lune, de plus sa lumière (réfléchie) est si intense qu’elle apparaît comme une sorte de projecteur suspendu au ciel, impossible à confondre avec les étoiles environnantes .

Simulation de la conjonction astrale entre la Lune et Vénus le lundi 8 novembre. Crédit : Stellarium

La remarquable luminosité de Vénus est liée non seulement à sa proximité avec la Terre, mais surtout à son atmosphère dense et corrosive, caractérisée par l’effet de serre le plus dévastateur du système solaire. Autant dire que sa température de surface atteint 464°C, suffisante pour faire fondre le plomb. Vénus est donc encore plus chaude que Mercure, la planète la plus proche du Soleil. Lundi 8 l’astre infernal accompagnera le croissant de lune jusqu’à environ 19h15 (heure de Rome), date à laquelle il disparaîtra au-delà de l’horizon. La Lune le suivra dans une demi-heure.

Aucun outil spécifique ne sera nécessaire pour observer la conjonction astrale du 8 novembre, bien qu’avec un télescope, des jumelles ou une caméra à lentille discrète, il soit possible d’identifier différents détails dans plusieurs des deux objets. Grâce à une caméra astronomique connectée à l’ordinateur et au télescope, il est également possible d’observer facilement les phases de Vénus, très similaires à celles de la Lune. C’est précisément en analysant les phases de la planète de l’amour que Galilée a pu confirmer le système héliocentrique (avec les planètes tournant autour du Soleil) proposé par Nicolas Copernic des années plus tôt.