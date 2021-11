Une usine aux États-Unis peut produire plus de 180 tonnes de viande de laboratoire par an

Une usine exploitée par Upside Foods parvient à produire plus de 180 tonnes de viande de laboratoire par an, c’est-à-dire non obtenue par l’élevage et les abattoirs de bovins.

Ce modèle alimentaire s’avère être un secteur de plus en plus émergent, avec des structures positionnées dans plusieurs pays œuvrant pour réduire notre dépendance vis-à-vis des animaux et, en prime, réduire les émissions de gaz qui contribuent à l’avancée du réchauffement climatique.

