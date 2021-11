Des travailleurs ont trouvé une tombe vieille de 2 000 ans lors de l’installation de gaz au Pérou

Une tombe préhispanique vieille d’environ 2 000 ans a été découverte à Lima, au Pérou, par pur hasard. Les travailleurs de la direction municipale de la capitale péruvienne fournissaient des services de gazoduc dans une rue du centre de la ville lorsqu’ils ont trouvé l’emplacement.

« Cette découverte date d’il y a deux millénaires », a déclaré à l’AFP l’archéologue Cecilia Camargo. « Jusqu’à présent, nous avons trouvé six cadavres humains qui ont déjà été récupérés, y compris des enfants et des adultes, ainsi que des urnes spécialement conçues pour les enterrer. »

Des ouvriers passaient devant un nouveau gazoduc lorsqu’ils ont trouvé une petite tombe contenant des corps vieux de 2 000 ans et des urnes décoratives (Image : Cecilia Camargo/Calidda/Reproduction)

Les estimations faites par l’expert placent la tombe péruvienne vieille de 2 000 ans comme culturellement liée « Blanc sur rouge» (« Blanc sur rouge »), un style artistique qui s’est installé dans les régions de Chillon, Rimac et Lurin, les trois rivières qui traversent la capitale du pays.

« Jusqu’à présent, nous avons récupéré environ 40 urnes de formes différentes qui peuvent être liées au style Blanc sur rouge. Certains d’entre eux sont assez différents de cette période et de ce style, caractérisés par des ornements tels que des bretelles doubles ou entrecroisées », a déclaré Camargo.

En tant qu’endroit enclin à trouver des artefacts archéologiques sans trop de difficulté, le Pérou a une réglementation gouvernementale qui régit toutes les entreprises qui fournissent des services pour les structures essentielles – pipelines, conduites de gaz, chemins de fer, etc. – sont tenus de conserver des archéologues et des historiens dans leur personnel ou leurs fournisseurs.

C’était le cas ici : les employés travaillaient pour la société Calidda, qui fournit des services de distribution de gaz dans tout Lima. Callida est embauchée par le gouvernement local et Cecilia Camargo fournit des services de recherche et d’enquête pour les objets anciens pour l’entreprise.

Maintenant que les corps et les éléments d’intérêt ont été retirés, une analyse plus approfondie du matériel collecté doit encore être suivie afin d’établir une chronologie plus précise à leur sujet.

