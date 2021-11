Hubble : les activités scientifiques peuvent reprendre la semaine prochaine

Ce jeudi (4), la NASA a mis à jour des informations sur l’état du télescope spatial Hubble, qui a ses instruments scientifiques en mode sans échec depuis le 25 octobre. Selon l’agence spatiale, l’équipe compte réactiver l’Advanced Research Camera (ACS) dimanche (7), permettant la reprise des activités la semaine prochaine, si tout se passe bien.

Le télescope spatial Hubble a de nouveau eu des problèmes avec ses instruments scientifiques il y a une semaine, et la NASA n’a toujours pas résolu le problème. Image : NASA

À cette fin, les scientifiques de Hubble concentrent leurs efforts sur l’isolement du problème dans le matériel qui pilote les instruments et fait partie de l’unité de commande et de manipulation des données des instruments scientifiques. Plus précisément, l’équipe analyse le circuit de l’unité de contrôle, qui génère des messages de synchronisation et les transmet aux instruments.

Parmi les solutions alternatives possibles au problème, ils envisagent d’apporter des adaptations au logiciel de vol à l’aide d’instruments qui peuvent vérifier les messages perdus et les compenser sans avoir besoin de mettre les instruments en mode sans échec. Ces solutions de contournement seraient d’abord testées à l’aide de simulateurs au sol pour s’assurer qu’elles fonctionnent comme prévu.

Le week-end dernier, l’équipe a entrepris de relier des parties de la caméra infrarouge proche et du spectromètre multi-objets (NICMOS) de l’instrument pour recueillir des informations sur le problème, permettant à l’équipe de déterminer la fréquence à laquelle la panne se produit.

Installé sur Hubble en 1997, NICMOS est inactif depuis 2010, date à laquelle la Wide Field Camera 3 est entrée en service. Lundi (1), NICMOS a été récupéré et depuis lors, aucun message de synchronisation supplémentaire n’a été perdu. La réactivation de NICMOS a permis à l’équipe d’utiliser un instrument pour collecter des informations sur les messages perdus, en gardant les instruments actifs éteints par mesure de sécurité.

Réactivation avancée de la caméra pour les recherches

Après le succès de cette première phase de réparation, l’équipe prend maintenant des mesures pour sortir le Hubble ACS du mode sans échec et revenir à la collecte de données scientifiques avec cet instrument dès la semaine prochaine.