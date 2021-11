Le massacre de créatures marines en Angleterre reste inexpliqué

Le massacre de crabes, homards, moules et autres créatures marines retrouvés morts sur les plages du district de Teesside en Angleterre reste inexpliqué.

« Mon mari et moi avons passé des heures à mettre tant de [crustáceos] vivant que nous pourrions retourner à la mer. Quelque chose ne va vraiment pas ici. Cela s’accumule depuis quelques semaines sur notre côte et personne ne fait rien à ce sujet », a déclaré Sharon Bell, l’une des habitants, au journal local TeessideLive.

« Des échantillons d’eau, de sédiments, de moules et de crabes ont été collectés et sont envoyés à nos laboratoires pour analyse, afin d’évaluer si quelque chose lié à la pollution aurait pu contribuer à la mort des animaux », ont déclaré l’Agence pour l’environnement et le Centre des sciences de l’environnement. , Pêche et Aquaculture (Cefas) dans un communiqué.

Selon Hannah Westoby, responsable principale de la surveillance marine à l’Agence pour l’environnement, les premières enquêtes ont réussi à écarter la probabilité d’une série de causes possibles, notamment les eaux usées, l’activité sismique et les câbles sous-marins.