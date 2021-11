Cette montre nous indique à quelle distance est l’apocalypse climatique : il reste très peu de temps

Le 4 novembre, les scientifiques ont mis à jour la « Climate Clock » avec les dernières données scientifiques disponibles, l’horloge qui nous montre précisément de combien nous avons dépassé la température moyenne par rapport à l’ère préindustrielle, combien de dioxyde de carbone nous avons rejeté dans l’atmosphère et surtout combien de temps il nous reste avant de dépasser la température critique fixée par les experts.

Depuis les Accords de Paris sur le climat, en décembre 2015, l’objectif le plus vertueux pour éviter les pires conséquences du réchauffement climatique a été mis en noir sur blanc, en précisant qu’il faut absolument contenir l’augmentation de la température moyenne de la Terre en 1,5°C par rapport à l’ère préindustrielle. Actuellement, nous sommes environ 1,2°C au-dessus de la température de référence, mais l’émission constante de gaz à effet de serre – en particulier de dioxyde de carbone (CO2) – nous pousse toujours plus près du gouffre. Passé ce seuil, en effet, nous serons exposés à des événements si dramatiques qu’ils peuvent même mettre en péril notre civilisation. Déjà aujourd’hui, nous subissons de lourdes conséquences, car il n’y a pas de bon changement climatique, mais l’avenir s’annonce extrêmement sombre. Pour comprendre à quel point nous sommes réellement proches du précipice, nous pouvons consulter « The Climate Clock », que nous devrions tous enregistrer dans nos navigateurs comme avertissement. Vous pouvez le trouver en cliquant sur le lien suivant.

L’horloge a été créée en collaboration entre le professeur Damon Matthews, chargé de cours au Département des sciences du climat et de la durabilité de l’Université Concordia, et le professeur Glen Peters, directeur du Centre de recherche internationale sur le climat et l’environnement à Oslo et par le musicien et auteur David Usher. Au moment de la rédaction, vers 16h30 le 5 novembre, l’horloge affiche trois informations fondamentales : nous sommes à + 1,237°C au-dessus de la température moyenne de l’ère préindustrielle ; il reste exactement 10 ans, 5 mois, 16 jours, 22 heures, 17 minutes et quelques secondes pour dépasser le seuil de 1,5°C (cela se produira vers le 20 avril 2032) ; tandis que les tonnes de dioxyde de carbone libérées dans l’atmosphère s’élèvent à 2 404 841 500, avec un chiffre qui continue d’augmenter rapidement, alors qu’il devrait plutôt ralentir et s’arrêter pour éviter la catastrophe climatique.

L’Horloge climatique a été mise en ligne pour la première fois en 2015 et est périodiquement mise à jour sur la base des études les plus importantes et avancées sur le changement climatique, comme le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), le Sixième rapport d’évaluation des Nations Unies, dont la première partie a été publiée en août de cette année. La dernière mise à jour a été faite le jeudi 4 novembre. Les données recueillies par les scientifiques ralentissent ou accélèrent les trois indicateurs de l’horloge, qui sont une représentation claire et schématique de nos efforts pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Comme l’ont souligné les créateurs de l’horloge climatique, les émissions de combustibles fossiles ont augmenté d’environ 1% – ou 0,3 milliard de tonnes par an – entre 2016 et 2019, mais en raison de la pandémie de COVID-19. baisse dans le monde entier. En 2021, cependant, avec les réouvertures, ils ont rebondi à des niveaux proches de ceux de 2019, « provoquant une tendance à la hausse sur 5 ans d’environ 0,5% par an ». A travers ces données, celles sur la déforestation et les budgets du sixième rapport d’évaluation du GIEC, il a donc été déterminé combien de temps il faut pour dépasser 1,5°C, soit environ 10 ans, en fait. Le graphique du Global Carbon Project ci-dessous montre la « cavalcade » des émissions et l’augmentation de la température, avec les effondrements liés à la fin de l’Union soviétique, la grave crise économique de 2008 et la pandémie de COVID-19 susmentionnée.

Crédit : Global Carbon Project

Malgré les chiffres dramatiques et le pic d’émissions de CO2 attendu pour 2023, nous avons encore le temps d’éviter la catastrophe. « Si nous pouvons ramener à zéro les émissions mondiales de dioxyde de carbone au cours des deux prochaines décennies, nous avons de bonnes chances de ne pas atteindre du tout 1,5 ° C. Peu de pays ont toutefois adopté ce niveau d’ambition : seule une poignée, dont l’Uruguay, la Finlande, l’Islande et l’Autriche, ont proposé des engagements nets à zéro émission avec une année cible de 2040 ou avant », écrivent les auteurs de l’Horloge climatique dans un article sur La Conversation. La Chine, la Russie et l’Inde, en revanche, ont indiqué à la COP26 qu’elles n’atteindront la neutralité carbone qu’entre 2060 et 2070, tandis que l’Union européenne, les États-Unis et d’autres nations visent 2050. commande, mais il n’est pas trop tard pour essayer. Si nous avons appris une chose de la pandémie de COVID-19, c’est qu’une action rapide et de grande envergure en réponse à une menace aiguë peut réussir à limiter les dégâts. Le changement climatique mondial est une menace mondiale moins aiguë mais tout aussi puissante. Si nous pouvons répondre en nature, nous pourrons également limiter les dommages aux générations actuelles et futures », ont commenté les experts. Mais l’horloge continue de tourner inexorablement.