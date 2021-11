L’ONU veut créer des normes mondiales pour l’utilisation de l’espace et éviter une nouvelle ampleur de guerres

Avec le nombre croissant de nations qui étendent leur puissance spatiale avec l’envoi de satellites militaires en orbite, les Nations Unies (ONU) ont proposé lundi dernier (1) que des normes mondiales soient créées pour l’utilisation de l’espace, afin d’éviter d’éventuelles frictions qui conduisent aux guerres.

L’action, dirigée par un groupe de diplomates de l’ONU, représente le premier effort pour créer une série de règles de conduite spatiale en plus de 50 ans, lorsque le « Traité sur l’espace extra-atmosphérique » a été créé en 1967.

Il est vrai que l’on est encore loin d’une réalité avec les vaisseaux de combat spatiaux, mais des satellites militaires à forte influence sur Terre et des missiles capables d’aller en orbite pour les détruire existent déjà, et peuvent créer un nouveau scénario de guerre (Image : alexmonk/ )

« Il existe un consensus sur le fait que si nous ne le faisons pas correctement, nous allons détruire l’environnement spatial », a déclaré David Edmondson, responsable de la politique britannique sur la sécurité spatiale et les menaces avancées, le pays qui a dirigé l’initiative. « Si nous nous trompons ici, nous risquerons l’entrée de conflits, car en ce moment, les gens [envolvidas no setor aeroespacial] ils n’ont pas de règles sur lesquelles se baser. C’est donc ce que nous devons créer, mais cela prendra du temps.

Récemment, l’événement de l’ONU COP26, à Glasgow, en Écosse, a promu un vote pour la « Première Commission des Nations Unies » – concernant les propositions internationales pour la sécurité internationale et le désarmement, avec une approbation massive : 163 voix pour, huit contre et neuf abstentions – étonnamment, les États-Unis font partie des partisans, même si leurs investissements dans le secteur militaire sont non seulement les plus importants au monde, mais sont également supérieurs à la valeur combinée des neuf autres pays du «top 10».

Ces propositions incluent la création d’un groupe international de l’organisation qui se réunira deux fois par an à Genève, en Suisse, en 2022 et 2023. Au cours de ces deux années, l’ordre du groupe des Nations Unies sera de parvenir à un consensus sur les règles de conduite en l’espace, en plus d’identifier des points en attendant une enquête plus approfondie pour l’avenir.

Compte tenu du soutien pratiquement illimité à la proposition lors de ce premier vote, Edmonson espère que la question passera également le vote de l’Assemblée générale des Nations Unies en décembre.

Parmi ceux qui ont voté contre, il y a cependant la Russie et la Chine, mais parce qu’ils estiment qu’une telle proposition ne fait pas grand-chose pour protéger l’espace. Depuis des années, la Russie encourage les efforts visant à créer un traité international interdisant tout type de placement d’armes dans l’espace – actuellement, seules les armes nucléaires sont interdites. Les traités – contrairement aux résolutions – ont un poids juridique plus important et peuvent être appliqués plus efficacement.

Selon Victoria Samson, directrice de la Safe World Foundation dans son bureau de Washington, il existe désormais un consensus pour créer des normes non contraignantes – c’est-à-dire que si elles sont violées, il n’y a pas nécessairement de punition – pour utiliser l’espace plutôt qu’un ensemble. de règles qui peuvent être renforcées. A propos du vote ci-dessus, elle a dit qu’elle était « prudemment excitée » car elle comprend que l’ONU change progressivement d’avis sur ce consensus.

Selon elle, l’un des gros problèmes est l’utilisation de technologies d’usage ambigu : bien que certaines missions militaires nécessitent la présence de satellites classés militaires, « 80 % des communications entre armées impliquent une grande variété de satellites commerciaux – et cela pourrait à terme être considérées comme des cibles d’adversaires ». En d’autres termes, sans que l’ONU n’applique les règles d’utilisation de l’espace, une guerre qui utilise une sorte d’attaque orbitale peut avoir des impacts négatifs sur ceux qui n’ont rien à voir avec le conflit.

Imaginez, par exemple, si un pays du Moyen-Orient décide de démanteler les satellites de Starlink parce que SpaceX a des contrats avec le gouvernement américain, et vous commencez déjà à comprendre les problèmes possibles : vous pouvez démanteler un réseau de communication militaire, mais les civils ne sont pas impliqués. en temps de guerre, ils seront également isolés d’Internet.