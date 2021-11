Parce que les doses de vaccins pour les nourrissons et les enfants sont différentes de celles pour les jeunes et les adultes

Le système immunitaire, qui nous protège des agents étrangers pouvant provoquer des infections, se développe au cours de la vie et mûrit en différentes étapes. Ce processus est l’une des raisons pour lesquelles le dosage de nombreux vaccins est différent pour certains groupes d’âge.

Comme pour de nombreux médicaments, les vaccins peuvent également nécessiter un dosage différent selon qu’ils sont administrés à des enfants plutôt qu’à des adultes. Pour certains sérums, par exemple, le nombre de doses, les quantités de chaque dose ou les temps d’immunisation peuvent varier en fonction de l’âge, car notre système immunitaire change avec la croissance et le vieillissement, mûrissant en différentes phases.

Cette maturation immunitaire, comme l’explique l’immunologiste Brian Peppers a La conversation, débute peu après la naissance et, selon son évolution, le système immunitaire peut être plus ou moins réactif, nécessitant un dosage différent. « Quand nous sommes nés – Peppers fait remarquer – notre principale protection immunitaire est due aux anticorps que notre mère a partagés avec nous à travers le placenta et le lait maternel. Ces anticorps fournissent ce qu’on appelle une immunité passive chez les nourrissons, tandis que le système immunitaire adaptatif (la partie du système immunitaire qui fabriquera les anticorps – n’est pas encore vraiment opérationnel. Le processus de maturation commence peu après la naissance, mais cela peut prendre des années .avant que le système immunitaire n’atteigne sa pleine maturité« .

D’autre part, précise l’expert, à la naissance, nous avons aussi ce qu’on appelle le système immunitaire inné. « Cela n’a pas besoin d’apprendre à combattre les infections comme le fait le système immunitaire adaptatif. Sans le système immunitaire inné, nous tomberions malades beaucoup plus rapidement et plus souvent. Le système immunitaire inné est donc le premier intervenant de notre corps. Cela nous fait gagner du temps, jusqu’à ce que notre système adaptatif entre en jeu, rejoignant le combat« .

Par conséquent, lorsque les chercheurs travaillent à affiner le dosage d’un vaccin pour différents groupes d’âge, ils évaluent le stade de développement du système immunitaire de la personne auquel il est destiné, en optimisant la quantité de sérum afin que la dose offre la meilleure protection. avec le moins d’effets secondaires.

Certains vaccins, comme ceux contre le Covid-19, ont en effet été testés à différents dosages chez l’adulte, l’adolescent, l’enfant et le nourrisson, en partant généralement de personnes âgées de 18 à 55 ans, car leur système immunitaire est adulte et mûri, permettant de prédire ce qui pourrait arriver lorsque la même formulation est administrée dans les groupes d’âge les plus jeunes.

« Pour le vaccin Pfizer COVID-19, les chercheurs ont découvert que les enfants âgés de 5 à 11 ans présentaient une réponse immunitaire et de sécurité similaire à celle des garçons de 12 ans et plus avec un tiers de la dose. – Poivrons ajoutés -. La modification de la posologie pour différents groupes d’âge permet de s’assurer que chaque personne reçoit exactement ce dont le vaccin a besoin pour faire le travail.« .

« Vers l’âge de 55 ans, le système immunitaire adaptatif commence à s’affaiblir à nouveau et, à certains égards, ressemble davantage au système en développement de l’enfant. Heureusement, les boosters peuvent renforcer la réponse immunitaire chez les personnes âgées, en renouvelant la protection«