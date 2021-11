Blue Origin perd un procès contre la NASA pour un contrat de milliardaire avec SpaceX

Cela a pris du temps, mais la Cour d’appel fédérale des États-Unis a statué contre Blue Origin dans le procès qu’elle a intenté contre la NASA et SpaceX, conduisant effectivement la société fondée par Jeff Bezos à une nouvelle défaite judiciaire – la dernière sur cette affaire, pour laquelle indiquent le informations divulguées.

En avril 2021, la NASA a attribué à SpaceX un contrat d’environ 3 milliards de dollars (16,60 milliards de BRL) pour développer un module d’atterrissage d’astronautes pour le projet Artemis, qui ramènera l’homme sur la Lune jusqu’en 2025. En compétition, en plus de SpaceX, étaient Origine Bleue et Dynétiques.

Lire aussi

Le fondateur de Blue Origin, Jeff Bezos, a souhaité bonne chance à la NASA et à SpaceX sur Twitter, signalant qu’il ne poursuivrait plus aucun recours contre la défaite judiciaire de son entreprise (Image : lev radin/)

La décision n’a pas été bien accueillie pour les deux sociétés qui ont perdu l’offre, Blue Origin ayant porté l’affaire devant la justice américaine, accusant la NASA de favoriser le non-respect d’une règle qui déterminait le choix d’une deuxième société comme « plan B ». . La NASA s’est défendue, affirmant que les contraintes budgétaires l’empêchaient de choisir une autre société, en plus du fait que la proposition de SpaceX était non seulement la plus qualifiée techniquement, mais aussi la moins chère.

Le procès a été décidé contre la société de Bezos à l’époque, mais Blue Origin a décidé de faire appel devant la Cour d’appel, forçant la NASA à suspendre les travaux technologiques jusqu’au 1er novembre. La décision finale, signée par le juge Richard Hertling et communiquée tard ce jeudi (4), fait référence à cet appel et, eh bien, Bezos a encore perdu.

Dans un communiqué, la NASA a célébré la décision et a déclaré que le travail avec SpaceX reprendrait « dès que possible ». L’agence spatiale a également déclaré qu' »il y aura des opportunités futures pour les entreprises de s’associer à la NASA pour établir une présence humaine à long terme sur la Lune grâce au projet Artemis ».

Blue Origin a également publié sa propre déclaration : « ramener les astronautes de la lune en toute sécurité grâce à un partenariat public-privé avec la NASA nécessite un processus d’achat. [de serviços e tecnologia] sans préjugés, ainsi qu’une politique contractuelle solide qui intègre des systèmes redondants et favorise la concurrence. Blue Origin renforce son engagement pour la réussite du programme Artemis ».

Jeff Bezos, fondateur de Blue Origin et ancien PDG et fondateur du groupe Amazon, a également commenté la situation via Twitter, laissant entendre que la décision actuelle est définitive et que l’entreprise ne cherchera plus de ressources à cet effet : « Ce n’est pas une décision que nous voulu, mais nous respectons le jugement de la Cour et souhaitons à la NASA et à SpaceX plein succès dans ce contrat.