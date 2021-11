Toute personne qui a eu une réaction allergique après la première dose du vaccin ne doit pas toujours sauter les autres

Deux nouvelles études menées par des scientifiques de l’American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI) indiquent que ceux qui ont déjà eu une réaction allergique à un excipient présent dans les vaccins à ARNm Covid (Pfizer et Moderna) ou l’ont développé après la première dose vous vous n’avez pas à sauter la vaccination.

Deux nouvelles études ont montré que ceux qui ont déjà eu une réaction allergique à l’un des composants présents dans les vaccins à ARNm Covid, Comirnaty de Pfizer-BioNTech et Spikevax de Moderna, ne doivent pas nécessairement sauter la vaccination, tout comme ils n’ont pas à le faire. éviter de terminer le cycle de vaccination avant l’apparition de symptômes allergiques après la première dose. Évidemment, cette évaluation doit être faite uniquement et uniquement par un allergologue, qui est capable de comprendre et d’évaluer les risques en fonction de la situation de chaque patient. L’excipient des vaccins étudiés dans la première des deux études est le polyéthylène glycol (PEG), un composé utilisé pour créer des nanoparticules lipidiques capables de contenir l’information génétique de la protéine S ou Spike du coronavirus SARS-CoV-2, à être « livré » aux cellules humaines pour que l’immunité se développe. Les nanoparticules de PEG sont considérées comme l’un des éléments les plus réactogènes présents dans les vaccins à ARNm, c’est-à-dire plus susceptibles de déclencher des réactions allergiques, c’est pourquoi les scientifiques se sont concentrés sur ce composé spécifique.

Dans l’étude menée par des scientifiques de l’American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI), les cas d’une centaine de patients ayant déjà eu une réaction au polyéthylène glycol, également utilisé dans d’autres médicaments, ont été analysés. Aucun d’entre eux n’a développé de symptômes allergiques après la vaccination contre le Covid. « Malgré leurs réactions précédentes au PEG dans les préparations orales de PEG, les cent patients ont toléré l’ensemble de la série de vaccins sans symptômes allergiques », a déclaré le professeur Mitchell Pitlick, auteur principal de l’étude, dans un communiqué de presse. Comme indiqué dans la note, 64 % des personnes impliquées avaient reçu le Comirnaty de Pfizer-BioNTech, 33 % le Spikevax de Moderna et 3 % le Jannsen Covid-19 de Johnson & Johnson. « Notre cohorte était principalement composée de patients ayant présenté une intolérance gastro-intestinale à une préparation de PEG par voie orale », a déclaré le co-auteur de l’étude, Miguel Park, allergologue à l’ACAAI. « Il est peu probable qu’il s’agisse d’une véritable allergie au PEG et ne devrait pas retarder la vaccination. Il est important de reconnaître les réactions vraies et non allergiques », a ajouté le scientifique.

Dans la deuxième étude, plus spécifique pour évaluer la réactogénicité des vaccins à ARN messager Covid, les scientifiques de l’ACAAI ont analysé les cas de 25 patients d’une clinique spécialisée qui avaient presque tous développé une réaction après la première dose de la vaccination anti Covid (23 sur 25). « 16 ont eu des réactions immédiates, 6 sur 16 ont eu des tests cutanés sans résultat positif. Par des tests directs ou d’autres évaluations, 15 ont été vaccinés avec seulement de légers symptômes post-administration attendus », a déclaré l’auteur de l’étude Benjamin St. Clair. Comme précisé par les scientifiques, les allergologues ont recommandé de ne pas faire la deuxième dose pour seulement 2 des 8 patients restants. L’étude montre qu’après une évaluation minutieuse par un spécialiste, même les personnes sensibles à certains excipients d’un vaccin peuvent subir une inoculation du médicament dans la grande majorité des cas.

Auparavant, les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) avaient déterminé qu’une réaction allergique sévère au vaccin Covid se développait toutes les cent mille doses (dans l’étude, il y avait 21 cas d’anaphylaxie sur 1,9 million de doses inoculées.), tandis qu’un autre enquête menée dans plusieurs hôpitaux de Boston a révélé des réactions allergiques chez seulement 2 pour cent des personnes immunisées avec Pfizer ou Moderna. Les détails de la recherche « Étiquette d’allergie au polyéthylène glycol : pas une contre-indication absolue à la réception d’un vaccin contre l’ARNm COVID-19 » et « Evénements indésirables du vaccin contre l’ARNm COVID-19 après l’immunisation : devriez-vous recommander la deuxième dose ? » ont été présentés lors de la réunion annuelle de l’American College of Allergy, Asthma and Immunology.