De nouveau! SpaceX reporte le lancement de la mission Crew 3 pour la troisième fois

Un problème de santé (non précisé) qui touchait l’un des quatre membres d’équipage, dont l’identité n’a pas été révélée, avait fait passer la date du 3 novembre au samedi matin au dimanche (7).

La mission Crew-3 est commandée par l’Américain Tom Marshburn et emmènera vers la Station spatiale internationale (ISS) deux autres astronautes de la NASA, Raja Chari et Kayla Barron, ainsi que l’Allemand Matthias Maurer, de l’Agence spatiale européenne (ESA).

Selon une publication de la NASA sur Twitter, l’agence spatiale évalue, avec SpaceX, la possibilité de renvoyer l’équipage de la mission Crew-2 avant le décollage de Crew-3.

Il s’avère que Crew-2, qui a été lancé en avril, est à court de « durée de vie », car son vaisseau spatial Crew Dragon Endeavour devrait rester dans l’espace pendant environ 210 jours, soit 7 mois. Cependant, de la même manière que les conditions météorologiques sont considérées pour un lancement, elles sont aussi un facteur déterminant pour un atterrissage, c’est pourquoi tout est soigneusement analysé.

« Ce sont des décisions dynamiques et complexes qui changent chaque jour », a déclaré Steve Stich, responsable du programme de l’équipage commercial de la NASA. « La météo en novembre peut être particulièrement difficile, notre objectif est donc de mettre en œuvre le plan avec la plus grande probabilité d’assurer la mission et la sécurité. »

Au retour de Crew-2, les astronautes Shane Kimbrough et Megan McArthur, de la NASA, Thomas Pesquet, de l’Agence spatiale européenne (ESA) et Akihiko Hoshide, de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) reviennent sur Terre.

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !