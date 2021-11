Un autre? L’Australie développe un rover pour l’envoyer sur la Lune en 2024

En plus d’un projet conjoint avec la NASA, l’Australie développe un autre véhicule d’exploration terrestre (vagabond) à envoyer sur la Lune d’ici 2024. L’initiative est menée par des entreprises privées et comprend également la participation d’entreprises canadiennes et de l’Université de technologie de Sydney.

Selon les informations publiées, ce deuxième rover sera de taille réduite – mesurant 60x60x50cm et pesant environ 10 kg – et, si tout se passe bien, ce sera le premier artefact humain dans l’espace à comporter des composants australiens.

Le petit rover australien aura également une mission différente de celle du projet commun avec la NASA : alors que celui-ci collectera des échantillons de sol lunaire contenant de l’oxygène, le nouveau projet fera quelque chose de similaire… avec de l’eau.

L’élément qui soutient le plus notre vie a déjà été identifié sur la Lune sous forme liquide et aussi dans son état le plus solide – la glace – grâce à la soi-disant « côté obscur » et ses nombreux cratères. Bien que nous sachions qu’il est là, cependant, nous n’avons pas encore été en mesure de développer une méthode qui nous permettra de l’extraire.