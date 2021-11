Une compilation de recherches menées par plusieurs astronomes nord-américains indique que l’objectif du groupe est de trouver la « prochaine Terre », grâce à l’installation de plusieurs télescopes spatiaux qui les aideront à étudier l’univers au-delà du système solaire où nous vivons.

Le matériel, intitulé « Enquête décennale sur l’astronomie et l’astrophysique” (“Decade Research on Astronomy and Astrophysics”), a été publié dans la nouvelle édition de Académies nationales des sciences, et détaille une série de missions hautement prioritaires que, selon le groupe, l’agence spatiale américaine NASA devrait commencer à concevoir plus tard cette décennie.

La mission du projet est de trouver la prochaine Terre, et une série de nouveaux télescopes qui voient plus loin et dans divers spectres lumineux peuvent aider (Image : KeyFame/)

Trouver une planète semblable à la Terre est un objectif très ancien de la communauté astronomique – une partie des études sur les « exoplanètes », c’est-à-dire les planètes qui sont en dehors de notre système solaire – implique la recherche d’un « nouveau foyer » pour l’humanité.

La compilation a déjà suggéré des choses dans le passé que nous voyons maintenant dans le présent : le lancement imminent du télescope spatial James Webb, par exemple, provenait d’un problème antérieur aux recherches actuelles. Cette fois, cependant, les experts ont adopté une approche légèrement différente : au lieu de suggérer quelles missions devraient être prioritaires, le groupe s’est concentré sur une seule (qui comporte plusieurs et plusieurs phases).

Intitulé « The Great Observatories Technological Maturity and Mission Program », le projet suggère la création d’un télescope spatial primaire (un peu comme les smartphones «vaisseau amiral” des entreprises technologiques), capable de voir la lumière dans les spectres ultraviolet, infrarouge et optique dans les atmosphères des planètes avec une visualisation jusqu’à 10 milliards de fois plus faible que les étoiles sur lesquelles elles orbitent, en plus de deux autres télescopes auxiliaires.

Ces deux télescopes supplémentaires seraient, respectivement, capables de voir les rayons X et les fréquences infrarouges plus profondes. En plus de ces trois observatoires, d’autres observatoires abritent des télescopes au sol à la surface de la Terre – l’étude mentionne des structures exceptionnelles, telles que le défunt télescope Arecibo, à Porto Rico, mais ne précise pas combien ni quelles seraient leurs spécifications.

Ainsi, en quelques décennies seulement, l’humanité serait en mesure d’établir le panorama de l’univers le plus complet jamais connu. La prémisse semble être trop grandiose et même un peu exagérée, mais James Webb, il y a 10 ans, l’était aussi.

La communauté scientifique a reçu le matériel avec une grande impatience : « l’équipe derrière la compilation a relevé le défi. Ils ont détaillé une science spectaculaire et ont fait des choix audacieux pour les structures terrestres et spatiales. J’en suis très heureuse », a déclaré à The Verge Heidi Hammel, vice-présidente des sciences à l’Association des universités pour la recherche en astronomie.

La question de la « prochaine Terre » semble être l’objectif principal de l’étude compilée. La première exoplanète est une découverte relativement jeune – elle a eu lieu en 1992. Depuis lors, des milliers d’entre elles ont été découvertes, cataloguées et classées, faisant comprendre à l’humanité qu’elles sont relativement communes.

La prochaine étape naturelle serait d’identifier une exoplanète capable d’abriter une vie extraterrestre. Mais étudier les exoplanètes est une tâche difficile dans le meilleur des scénarios : parce qu’elles orbitent des étoiles si loin de nous, la luminosité de leurs étoiles les aveugle souvent de notre vision, nous empêchant de les observer directement.

Ce que les scientifiques font aujourd’hui, c’est rechercher les effets de leur présence. Cela se fait généralement en regardant directement ses étoiles. Lorsque sa luminosité diminue à certains niveaux, cela indique généralement qu’une exoplanète s’est placée entre notre vision et ladite étoile. Une autre façon est de rechercher les variations gravitationnelles qu’il subit en fonction du passage à proximité d’une exoplanète.

Parmi tout cela, trouver une planète qui possède spécifiquement une étoile similaire au Soleil et des conditions atmosphériques similaires aux nôtres serait le « Saint Graal » de l’astronomie moderne. Et les auteurs de la nouvelle compilation pensent que le moyen de le faire est un méga télescope avec un réflecteur d’environ six mètres (m) de diamètre, capable de voir différents spectres de lumière vive.

De toute évidence, une entreprise de ce type ne sera pas bon marché : deux groupes – HabEx et LUVOIR – ont établi des paramètres techniques et ont même conçu numériquement l’apparence attendue d’un télescope de cette ampleur – le premier groupe a estimé le coût entre 8 et 8 milliards de dollars. 10,5 milliards (44,82 milliards de R$ et 58,83 milliards de dollars américains), tandis que le second était un énorme 17 milliards de dollars américains (95,25 milliards de R$).

De nouveaux télescopes pourraient être chargés de la mission la plus importante de l’astronomie : trouver une nouvelle Terre pour l’humanité (Image : NASA/JPL/Autorisation)

Bien sûr, la « prochaine Terre » est l’un des objectifs, mais pas le seul : les télescopes nous ont également permis d’approfondir des objets incroyablement denses – trous noirs et étoiles à neutrons, par exemple – et d’en apprendre davantage sur les processus cataclysmiques qui conduire à leur naissance.

Bien sûr, la NASA n’a aucune obligation de donner suite aux conceptions suggérées, c’est pourquoi le rapport ne fait aucune recommandation directe, préférant se concentrer uniquement sur ce qu’elle espère que les artefacts seront capables de faire.

Plus loin, il nous reste encore un long chemin à parcourir : le télescope spatial James Webb, qui sera lancé – enfin disons – le 18 décembre 2021. En théorie, il est jusqu’à 100 fois plus puissant que l’actuel Hubble, mais ce n’est qu’une fois le « jouet » placé dans l’espace que nous saurons quel type d’informations il pourra nous fournir.

