Hubble attrape une bulle mystérieuse au milieu d’une nébuleuse

Alors que ses scientifiques n’ont pas encore réactivé les instruments scientifiques du télescope spatial Hubble, qui sont en mode sans échec depuis le 25 octobre, la NASA continue de publier des images impressionnantes capturées par l’observatoire à travers l’univers.

Cette fois, nos yeux sont présentés avec la photo de cette super-bulle, aussi spectaculaire que mystérieuse, présente dans la nébuleuse N44.

Image : NASA, ESA, V. Ksoll et D. Gouliermis (Universität Heidelberg), et al. ; Traitement : Gladys Kober (NASA / Université catholique d’Amérique)

Selon la NASA, la superbulle, qui apparaît en haut au centre du nuage de gaz, est particulièrement intéressante car les scientifiques n’ont pas encore compris comment la structure de 250 années-lumière aurait pu se former.

N44 est une nébuleuse complexe, située dans le Grand Nuage de Magellan, à 170 000 années-lumière de la Terre, remplie d’hydrogène gazeux incandescent, de traînées de poussière sombre, d’étoiles massives (masse huit fois celle du Soleil) et de nombreuses autres populations d’étoiles d’âges différents. .

Elle est classée comme une nébuleuse à émission, ce qui signifie que son gaz a été énergisé, ou ionisé, par le rayonnement des étoiles proches. Lorsque le gaz ionisé commence à se refroidir de son état énergétique supérieur à un état énergétique inférieur, il émet de l’énergie sous forme de lumière, faisant briller la nébuleuse.

La Nasa a des soupçons sur la superbulle capturée par Hubble

Comme si toute cette ampleur ne suffisait pas, N44 présente cet énorme écart qui intrigue les spécialistes.

« Les vents stellaires éjectés par des étoiles massives à l’intérieur de la bulle ont peut-être chassé le gaz, mais cela est incompatible avec les vitesses de vent mesurées dans la bulle », a déclaré la NASA dans un communiqué. « Une autre possibilité, puisque la nébuleuse est remplie d’étoiles massives qui expireraient dans des explosions titanesques, est que les couches en expansion des anciennes supernovae auraient creusé la caverne cosmique. »

Toujours selon la déclaration, les astronomes ont trouvé un reste de supernova près de la superbulle et ont identifié une différence d’âge d’environ 5 millions d’années entre les étoiles à l’intérieur et sur le bord du trou.

Cela indique de multiples événements de formation d’étoiles à réaction en chaîne. Dans l’image de Hubble, la zone bleu foncé autour de la superbulle « est l’une des régions les plus chaudes de la nébuleuse et la région de formation d’étoiles la plus intense », explique le bureau de presse de la NASA.

