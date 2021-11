Trois éjections de masse coronale amènent une tempête solaire sur Terre ce jeudi (4)

Dès le début, lundi dernier (1) et mardi matin (2), le Soleil a promu deux EMC, provenant de petits « nœuds » (ou « taches solaires ») dans la couronne de l’étoile. Ces éjections provenaient du nœud dit « AR2887 ». Puis, en fin de journée de mardi, une troisième masse est venue d’un autre nœud – AR2891. Ce dernier est le plus gros, et il a absorbé les précédents.

Lorsque nous avons parlé de « cannibalisation » ci-dessus, nous le voulions littéralement, car c’est ainsi que le Space Weather Prediction Center (SWPC) rattaché à la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis a classé le troisième EMC.

Selon l’agence, l’estimation était que la nouvelle masse, considérablement plus grande que les trois parties réunies, commencerait à se déplacer vers la Terre, arrivant ici sous la forme d’une tempête géomagnétique plus tôt ce jeudi (4). Et bien, il est arrivé, vous ne l’avez tout simplement pas vu, car le Brésil est dans une position particulière qui ne nous permet pas d’assister à ce genre d’événement.

Selon les satellites NOAA-20 et Suomi-NPP, l’arrivée de la tempête a été enregistrée plus tôt dans la journée, classée comme un événement d’intensité G3. Le centre avait déjà anticipé son arrivée et émis des avertissements concernant d’éventuels changements dans les communications radio, la distribution électrique et les composants électroniques dans la région nord de la Terre, ainsi que l’apparition d’aurore boréale dans des endroits comme New York (prévu) et la Californie (confirmé ) . Les images sont dans les tweets ci-dessus.

La forte activité du Soleil est liée à ce que les scientifiques appellent le « cycle solaire ». Fondamentalement, ils affirment que l’étoile en orbite autour de la Terre vit selon des cycles spécifiques de 11 ans, où l’activité culmine et diminue. Nous vivons actuellement, selon les experts, le vingt-cinquième (25e) cycle du Soleil, et il devrait atteindre son point culminant d’ici 2025, il est donc probable que des événements de ce type pourraient se produire plus fréquemment dans les années à venir. .

Cependant, les experts indiquent que ce cycle sera, comme son prédécesseur, relativement modéré – ce qui est une bonne chose, étant donné que les éjections de masse coronale sont vues par certains comme une possible « apocalypse technologique ».

