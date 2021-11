Le changement climatique affecte la production agricole dans moins de dix ans, prévient la NASA

Que le changement climatique soit une triste réalité annoncée depuis des décennies n’a rien de nouveau – malgré le fait qu’il existe actuellement un énorme courant de déni qui insiste pour le réfuter. Et ils ont généré des réponses de plus en plus alarmantes dans la nature.

Une étude publiée par des scientifiques de la NASA cette semaine dans la revue Nature Food prévient que le changement climatique pourrait commencer à affecter la production de maïs et de blé d’ici moins d’une décennie. Cela signifie une transformation qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour l’activité agricole mondiale d’ici 2030.