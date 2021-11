Un physicien dit que la Terre « renvoie les attaques » de l’humanité et appelle à des actions plus affirmées contre le réchauffement climatique

La Terre a-t-elle, volontairement, rendu les attaques qu’elle a subies de l’humanité ? Le physicien de l’environnement et auteur de la « Théorie de Gaia » James Lovelock le croit et affirme que la pandémie de Covid-19 n’est peut-être qu’un « retour d’information négatif » que notre planète nous donne.

Lovelock a formulé la théorie selon laquelle l’environnement s’adapte aux abus contre lui, avec une « intention » de riposter. Aujourd’hui âgée de 102 ans, la physicienne de l’environnement écrit un article dans le journal britannique Le gardien, où il avertit que si nous ne changeons pas nos habitudes – et le changeons bientôt – les choses pourraient empirer, en utilisant le réchauffement climatique comme point de discussion.

Le physicien de l’environnement James Lovelock, 102 ans, affirme que la Terre a déjà commencé à « se défendre » de l’humanité, et dit que Covid-19 n’était peut-être que le premier avertissement (Image: Jon et Lu/Creative Commons)

« Il y a près de 60 ans, j’ai suggéré que notre planète s’autorégule comme si elle était un organisme vivant. J’ai appelé cela la «théorie de Gaïa» et j’ai été rejoint plus tard par la biologiste Lynn Margulis. Tous deux ont été critiqués par les scientifiques et par le monde universitaire », dit un extrait de l’article, « dont la vision néo-darwiniste traditionnelle était que la vie s’adapte à notre environnement, mais sans considérer que cette relation est une voie à double sens ».

« Des années plus tard, deux actes génocidaires – l’asphyxie de la Terre par les gaz à effet de serre et la déforestation des forêts tropicales – provoquent des changements d’une ampleur jamais vue depuis des millions d’années. Mais comme des matières telles que l’astronomie, la géologie et la météorologie sont enseignées séparément dans les écoles et les universités, peu sont conscients des forces naturelles affectant la température de surface de la planète.

L’argument principal est que, avant l’homme, la Terre a traversé des événements climatiques cycliques, mais depuis que l’humanité a été incluse dans l’équation, des actions telles que l’industrialisation effrénée, l’utilisation de combustibles fossiles et les actions d’agression envers l’environnement ont donné ce rythme. , une fois de plus précis, dans le chaos complet.

« Des avertissements qui ressemblaient autrefois à des scènes de mort dans des films de fiction se produisent maintenant sous nos yeux », prévient-il. « Nous entrons dans une ère de chaleur où la température et le niveau de la mer continueront d’augmenter décennie après décennie, jusqu’à ce que la planète soit méconnaissable. Et nous aurons peut-être d’autres surprises en route. La nature n’est pas linéaire et elle est très imprévisible, encore plus dans les périodes de transition ».

Lovelock pense que l’un de ces moments intenses se déroule en ce moment : la pandémie de Covid-19, à son avis, doit être considérée comme un avertissement que la Terre se prépare à réagir. Et cette réaction sera contre nous, l’humanité. L’écologiste estime qu’après la période de pandémie, nous pourrions être touchés par quelque chose d’encore plus dangereux.

Il convient de le rappeler : Covid-19, en près de deux ans, a déjà tué 5,02 millions de personnes – plus de 600 000 rien qu’au Brésil.

Lovelock place plusieurs citations de l’événement COP26, où les Nations Unies (ONU) discutent avec les pays membres des pratiques avancées de protection de l’environnement mondial, pour soutenir son idée que la Terre renvoie déjà les attaques dont elle souffre.

Lors de l’événement, le Brésil, avec la Chine, l’Australie, les États-Unis et d’autres pays, a signé un nouvel accord de protection des forêts et a promis d’éliminer la déforestation nationale d’ici 2028 et de réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO2) de 50 % d’ici 2030.

Cependant, des experts ont collecté des données sur les deux dernières années du gouvernement du président Jair Bolsonaro (sans parti), concluant que nos perspectives ne sont pas favorables : entre 2019 et 2020, le taux de déforestation en Amazonie était plus élevé qu’au cours des 12 dernières années depuis 2008 , avec une augmentation de 67 % de la superficie détruite.

De plus, les deux dernières années ont enregistré le taux d’émission de CO2 le plus élevé depuis 2006 – le Brésil promettant d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 (lorsque les émissions volontaires seront nulles et que les expulsions restantes seront annulées par les pratiques de reboisement). La pandémie a provoqué une rétraction des émissions, qui, globalement, ont diminué d’environ 7% en raison des quarantaines et des restrictions. En revanche, le Brésil a augmenté son volume : 9,5 %, tiré par une déforestation accrue et l’agrobusiness avec moins de restrictions.

En dehors de cela, le volume des incendies de forêt a augmenté, 2020 étant la pire année d’incendies de la dernière décennie. Selon les experts interrogés par la BBC, il y a eu 222 798 cas en 2020, contre 197 632 en 2019 – soit une augmentation de 12,7%.

Face à un panorama mondial d’émissions excessives, l’idée que la Terre rendrait nos attaques, en réponse à la manière destructrice dont nous la traitons, n’échappe pas à une grande partie des fondements scientifiques.

« Passer à côté de ces risques et adapter ceux que nous ne pouvons plus éviter nécessitera une mobilisation de ressources à une échelle comparable à ce que l’on voit dans un scénario de guerre. Nous n’avons pas d’autre choix que de réduire la combustion de combustibles fossiles – ou de faire face à des conséquences encore pires », a déclaré Lovelock, qui a utilisé l’article pour plaider en faveur de l’adoption de combustibles renouvelables et de sources d’énergie nucléaire améliorées.

