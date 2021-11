La NASA dit que le télescope James Webb a plus de 300 points de défaillance

Un peu plus d’un mois après le lancement, après un long retard de 14 ans, la NASA a publié des détails sur le décollage et le déploiement du télescope spatial James Webb, lors d’une conférence de presse mardi (2). Parmi les déclarations de l’agence, une se démarque : l’observatoire moderne affiche un impressionnant 344 points de défaillance.

Comme indiqué précédemment par Aspect numérique, le successeur du télescope spatial Hubble devrait être lancé le 18 décembre 2021 à bord d’une fusée Ariane 5 depuis le site de lancement de l’Agence spatiale européenne (ESA) près de Kourou, en Guyane française.

Le processus de déploiement du télescope James Webb dans l’espace compte plus de 300 points de défaillance uniques, selon la NASA. Image : illustration 3D par Vadim Sadovski –

Environ 28 minutes après le décollage, Webb se déconnectera de son lanceur et commencera « la séquence de déploiements la plus complexe jamais tentée lors d’une seule mission spatiale », selon la NASA.

Et c’est précisément ce déploiement complexe, lorsque Webb commencera le processus de déploiement de son panneau solaire dans l’espace, qui comprend les centaines redoutées de « points de défaillance uniques », selon Mike Menzel, ingénieur système en chef pour la mission Webb, Goddard Space Centre de vol de la NASA dans le Maryland.

« Il y a en moyenne 344 points de défaillance uniques », a révélé Menzel, ajoutant qu' »environ 80% d’entre eux sont associés au déploiement ».

Selon Krystal Puga, ingénieur système Webb chez Northrop Gumman – la société qui a construit le vaisseau spatial – le télescope dispose de 144 mécanismes de déclenchement « qui devraient fonctionner parfaitement ».

Menzel a expliqué que l’équipe a réduit autant que possible le nombre de mécanismes de libération. « Nous avons trouvé le juste milieu entre obtenir le contrôle que nous voulons, avec ces grandes membranes flexibles, sans ajouter trop de points de défaillance uniques », a-t-il déclaré.

Cependant, bien que la mission (en particulier dans la phase de déploiement) ait ce grand nombre de points d’échec uniques, Menzel a souligné le travail considérable que l’équipe a effectué pour assurer le succès.

« Lorsque nous identifions une défaillance ponctuelle, nous lui accordons un traitement très spécial. Nous avons ce que nous appelons un plan de contrôle des articles critiques et nous ajoutons toujours des points d’inspection supplémentaires. Et nous avons également effectué des tests supplémentaires hors ligne sur ces appareils », a-t-il garanti.

Il a ajouté que pour chacun de ces éléments identifiés, la NASA et Northrop Grumman ont effectué des inspections et des tests supplémentaires pour comprendre les différentes formes de défaillance, dans le but de préparer le télescope le plus possible. « Nous accordons une grande attention à nos éléments de défaillance à point unique », a déclaré Menzel.

L’équipe a une variété de plans « B »

En plus du soin supplémentaire apporté à la phase de déploiement, la mission en général dispose également de nombreux plans d’urgence ou de plans au cas où les choses ne se dérouleraient pas comme prévu. « Nous avons plusieurs plans d’urgence », a déclaré Menzel à Space.

Il a déclaré que certains des plans étaient « pré-formulés » pour les parties critiques de la mise en œuvre. « Il n’y a qu’un seul déploiement vraiment critique, et c’est de retirer le panneau solaire », a-t-il déclaré.

Alphonso Steward, responsable des systèmes de déploiement Webb de la NASA Goddard, a ajouté que les plans d’urgence pour Webb vont de très simples à très complexes, certains étant aussi simples que de soumettre à nouveau une commande qui n’a pas été exécutée. Il a déclaré qu’il y avait « une certaine redondance » dans une grande partie de la mission Webb. « Nous avons plusieurs façons d’envoyer le même signal », a-t-il expliqué.

« Depuis environ deux ans, l’équipe pratique ces scénarios d’urgence, où [uma] une anomalie est introduite et l’équipe s’efforce de la résoudre et de répéter en quelque sorte les plans », a déclaré Steward.

Au cours des 24 années écoulées depuis le début du développement, le télescope James Webb aurait coûté au total 9,7 milliards de dollars à la NASA.

L’immense observatoire spatial possède un miroir six fois plus grand que celui de Hubble et un écran solaire de la taille d’un court de tennis.

Il a pour mission d’atteindre la distance la plus éloignée possible de l’univers, ce qui signifie que les scientifiques espèrent utiliser le télescope spatial pour étudier « plus loin dans le temps que jamais », en apprenant davantage sur les origines de notre univers à mesure qu’ils découvrent de nouvelles informations sur tout. de la formation des planètes à la matière noire.

