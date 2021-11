Un homme se noie dans une MG après avoir fui un essaim d’abeilles ; savoir les éviter

Un homme est décédé dans la campagne de Brasilândia de Minas, dans l’État du Minas Gerais, après s’être noyé dans une rivière. Il aurait plongé pour échapper à un essaim d’abeilles alors qu’il pêchait avec des amis, mais pour une raison encore inconnue, il n’a pas pu regagner le rivage. Pour aggraver les choses : le visage et les parties du corps de la victime ont été déchirés, car il y avait des piranhas dans la rivière.

Selon les pompiers, le corps a été secouru à environ quatre mètres (m) de distance. Les amis avaient également sauté dans la rivière – les abeilles ont tendance à avoir cet effet sur les gens – mais ils ont réussi à nager jusqu’à la rive et se portent bien.

Lire aussi

Les ruches ne sont pas toujours visibles et on peut les déranger même si on ne le veut pas, mais le résultat est le même : des essaims d’abeilles vous poursuivent pour défendre la maison (Image : Matsenko photography/)

On ne connaît pas encore la circonstance qui a conduit l’homme à être attaqué par l’essaim d’abeilles, mais le consensus scientifique dit que, dans la plupart des cas, il s’agit de réactions défensives. Si une ruche se trouve à proximité, même si vous ne l’avez pas vue, les abeilles peuvent percevoir votre approche comme une attaque.

Ce qui, avouons-le, est un problème relativement ennuyeux à avoir, étant donné qu’une ruche commune compte, en moyenne, entre 30 000 et 60 000 individus. Et ils veulent tous que tu partes. Avec force, si nécessaire.

Dans un article publié dans Scientific American il y a quelques années, Carl Olson, un entomologiste à l’Université de l’Arizona, expliquait : «[Os olhos das] les abeilles ne forment pas d’images comme le font les yeux humains. Ils utilisent la vision principalement pour détecter le mouvement, et les actions spastiques, brusques ou les gestes plus intenses sont perçus par eux comme des menaces. »

« Les abeilles sont cependant très douées pour menacer les gens de reculer », dit-il. « Tout comme un serpent à sonnettes battra sa queue en guise d’alerte, les premières abeilles à sortir de la ruche » se heurteront » aux envahisseurs, comme si elles disaient » sors d’ici « . «

Justin Schmidt, un expert du comportement des insectes, a déclaré dans le même article que l’idée de plonger dans un plan d’eau pour échapper à un essaim est un mythe de la culture pop : « Ils sont assez intelligents pour savoir que vous ne resterez pas. là pour toujours et doivent éventuellement remonter à la surface, et ils n’ont qu’à attendre.

Il raconte un cas dans le Dakota du Nord, aux États-Unis, à propos d’un essaim qui a survolé un lac pendant des heures, utilisant ses dards sur un homme chaque fois qu’il y grimpait. Selon l’expert, le sujet n’a survécu que parce que les abeilles se sont fatiguées et sont parties. après le coucher du soleil.

Les deux experts disent que les mesures de sécurité contre les abeilles sont variées mais simples. Il y a l’évidence « laissez les ruches tranquilles », mais Schmidt soutient que parfois nous ne savons pas qu’elles sont là : « si vous voyez des abeilles traverser des fissures dans des rochers ou des troncs d’arbres creux, supposez que leur maison est à proximité et sortez ».

Sinon, évitez les couleurs sombres : les abeilles n’interprètent pas les couleurs de la même manière que les humains, mais comprenez que les couleurs sombres sont plus présentes chez les prédateurs – les ours et les blaireaux, par exemple, qui attaquent les ruches à la recherche de miel. Les couleurs rouge et noir peuvent leur donner une fausse idée de vous.

Si une ou deux abeilles commencent à voler autour de vous, ne les frappez pas. Ils vous avertissent de sortir de la proximité d’une ruche. Une claque sur eux les irritera tout comme cela vous irriterait. Mais contrairement aux abeilles, vous n’avez pas 50 000 personnes autour de vous pour vous défendre.

Au cas où vous dérangeriez accidentellement une ruche, « sébum dans les tibias » comme le dit l’expression. Le mieux est de chercher des abris fermés – à l’intérieur d’une voiture par exemple – et d’attendre. Si vous voulez parier sur votre course, bonne chance : il est possible de les devancer, mais certaines espèces d’abeilles sont connues pour chasser leurs adversaires sur près de deux kilomètres (km).

Il convient de rappeler qu’il existe plusieurs espèces d’abeilles, et qu’elles sont plus ou moins agressives les unes envers les autres. Mais il est également important de souligner qu’au Brésil, il existe au moins 300 espèces différentes. Alors n’essayez pas de vous fier à la chance, gardez votre bon sens et rester loin des abeilles.

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !