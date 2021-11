Parce que les erreurs présumées dans les essais de vaccins Pfizer ne compromettent pas sa sécurité et son efficacité

Un ancien cadre régional de la société texane Ventavia Research Group, qui a collaboré avec Pfizer dans l’essai clinique du vaccin Covid, a publiquement accusé la société pharmaceutique d’avoir commis des irrégularités, des irrégularités et des changements de protocole non signalés lors des essais cliniques du vaccin susmentionné. Tout cela a été publié dans la revue scientifique faisant autorité BMJ. C’est pourquoi les irrégularités alléguées, même confirmées, ne compromettent ni l’efficacité ni la sécurité du vaccin anti-Covid.

Au moment de la rédaction, selon la carte interactive de l’Université Johns Hopkins, la pandémie de COVID-19 a causé environ 250 millions d’infections au coronavirus SARS-CoV-2 et 5 millions de décès dans le monde (en Italie 4, 7 millions d’infections et 132 mille victimes). L’impact catastrophique sur la santé, également exacerbé par l’érosion de la santé mentale et la difficulté de réaliser des dépistages et autres services médicaux, s’accompagne de conséquences économiques et sociales dévastatrices, globalement comparables à celles d’une grande guerre mondiale. Mais après plus d’un an et demi d’énormes sacrifices et souffrances, nous voyons enfin la lumière au bout du tunnel, sortant de l’abîme dans lequel nous avons été engloutis (même si nous ne sommes pas encore sortis de la pandémie). Pour nous sortir du pire cauchemar il y avait avant tout une chose, en plus du respect des mesures anti Covid comme les masques : la campagne de vaccination réussie, qui comme le prouvent amplement les données épidémiologiques du monde réel a fait baisser les taux de contagion, d’hospitalisations. , les postes de soins intensifs et les décès, de manière claire et significative. Les vaccins, développés en un temps record, ont été (et sont toujours) l’arme la plus précieuse dont nous disposons pour lutter contre le COVID-19. Malgré cela, les théoriciens du complot et aucun vax tentent de remettre en question ces données (incontestables) en raison d’irrégularités présumées dans l’expérimentation du vaccin à ARN messager anti-Covid de Pfizer, développé en collaboration avec la société de biotechnologie allemande BioNTech.

Tout a commencé avec la publication de l’article « Covid-19: Researcher blows the whistle on data integration issues in Pfizer’s vaccine trial » dans la revue scientifique faisant autorité The British Medical Journal (BMJ), dans lequel le géant pharmaceutique américain était accusé d’avoir altéré les données de l’essai sur BNT162b2 (le nom de code du vaccin) et commettant plusieurs irrégularités lors des essais cliniques. Le j’accuse contre Pfizer est lancé par un ancien directeur régional de l’organisation Ventavia Research Group, qui a collaboré avec le laboratoire pharmaceutique dans la gestion de la phase expérimentale. Le directeur, le Dr Brook Jackson, a déclaré que la société « avait falsifié les données, employait des vaccinateurs insuffisamment formés et était lente à suivre les événements indésirables signalés dans l’étude pivot de phase III ». Par ailleurs, selon l’interlocuteur du BMJ, il aurait mené des enquêtes « ouvertes » alors qu’elles auraient dû être en aveugle : autrement dit, les chercheurs pourraient savoir quels patients ont reçu le placebo et quel vaccin, alors qu’ils n’auraient pas dû savoir. « Le personnel qui a effectué les contrôles de qualité a été submergé par le volume considérable de problèmes rencontrés », a déclaré Jackson. L’homme, après avoir informé à plusieurs reprises son entreprise de la situation et avoir déposé plainte auprès de la Food and Drug Administration (FDA), a été licencié. Ainsi, après quelques mois, il a décidé d’envoyer tout le matériel « offensant » au BMJ pour le rendre public.

Comme indiqué, selon les documents remis par le scientifique à la revue scientifique, plusieurs irrégularités expérimentales seraient constatées lors des tests avec le vaccin. Le Dr Jackson était conscient des problèmes identifiés car il avait de l’expérience en tant qu’examinateur d’essais cliniques et coordonnateur de la gestion de la recherche clinique pendant 15 ans. Parmi les exemples d’irrégularités mis en évidence, des aiguilles jetées dans des sacs en plastique à la place des contenants de danger biologique et des codes d’identification des patients sur les matériaux d’emballage des vaccins, qui auraient fait sauter l' »aveugle » de l’essai clinique. Pour cette raison, après deux mois à compter de l’inscription des participants, la gestion de la labellisation a été revue. A partir des enregistrements audio d’un gestionnaire de Ventavia cité par le BMJ, il en résulterait des erreurs non quantifiables dans l’analyse des données. Il y avait également des irrégularités dans les communications concernant les résultats indésirables des vaccins. Jackson a contacté la FDA dans un e-mail exprimant plusieurs préoccupations concernant l’essai en cours, telles que des vaccins non stockés à des températures appropriées, des écarts de protocole non signalés, des échantillons mal étiquetés, etc. D’autres employés de l’entreprise (qui sont restés anonymes) auraient constaté des irrégularités similaires après le licenciement de Jackson. Tout cela aurait été fait pour accélérer le processus expérimental et obtenir dans les meilleurs délais de « bonnes » données cliniques à soumettre aux autorités réglementaires pour approbation.

Cependant, certaines considérations doivent être faites, comme le souligne sur Twitter le Dr Aureliano Stingi, coordinateur des études cliniques. Ventavia « vérifie d’abord 3 essais Pfizer sur 153 », de plus ses données « correspondent à 1000 participants sur 44000 ». « Si les révélations de la BM (Dr Jackson NDR) sont vraies il y aura une enquête et éventuellement un procès », explique le Dr Stingi, soulignant que « les données sur l’innocuité et l’efficacité du vaccin sont là pour tous. « . Nets de toutes erreurs, irrégularités et fautes commises dans la phase expérimentale, qui feront l’objet d’une enquête appropriée par les autorités compétentes, les données épidémiologiques du monde réel certifient l’efficacité et la sécurité du vaccin anti-Covid de Pfizer. Une étude menée en Israël en février par des chercheurs de Clalit Health Services sur 1,2 million de citoyens, par exemple, a révélé que le BNT162b2 était efficace à 94% pour prévenir la forme symptomatique, tandis que celui contre la forme sévère de COVID-19 s’élevait à 92%. Ces données ont été confirmées dans l’article « BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in a Nationwide Mass Vaccination Setting » publié dans le New England Journal of Medicine, considéré comme la revue médicale la plus autorisée et la plus prestigieuse au monde. Les pourcentages sont tout à fait conformes à ceux qui ont garanti au vaccin d’obtenir l’approbation pour une utilisation d’urgence par la FDA américaine, l’Agence européenne des médicaments (EMA) et l’Agence italienne des médicaments (AIFA). Pfizer a récemment signalé que l’efficacité relative d’une dose de rappel (troisième dose) de son vaccin est de 95,6%, même contre la tristement célèbre variante Delta. En Israël, un rapport du ministère de la Santé et une enquête de Maccabi Healthcare Services ont montré que la troisième dose réduit le risque d’infection dix fois par rapport à ceux qui ont terminé le cours de vaccination de base. De plus, ces données – toujours dans le monde réel – mettent en évidence la validité du vaccin contre le COVID-19.

Concernant les effets secondaires, comme l’a récemment souligné l’Institut Mario Negri, « aucun événement indésirable survenant après un certain temps n’a été signalé plus de 6 mois après le début de la vaccination des adultes au niveau mondial. Cela permet de considérer les vaccins comme sûrs, rendant cette éventualité quelque peu invraisemblable », en référence à des conséquences hypothétiques à long terme. Il convient également de garder à l’esprit que dans les rapports de l’AIFA sur la « Surveillance des vaccins COVID-19 » en Italie, il est souligné que la grande majorité (plus de 90 %) des rapports d’effets indésirables après la vaccination sont des symptômes légers et temporaires. L’innocuité des vaccins homologués en urgence est donc confirmée, dont celle de Pfizer-BioNTech, qui se taille la part du lion de la campagne de vaccination italienne. Que les problèmes critiques potentiels mis en évidence par le Dr Jackson méritent des investigations approfondies, s’ils sont confirmés, est un must, mais cela ne remet pas en cause les propriétés du vaccin Covid, qui a été rigoureusement examiné et approuvé par les plus importantes autorités réglementaires au niveau international.