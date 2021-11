Les tremblements de terre peuvent aider les arbres à pousser, selon les preuves

Après un tremblement de terre, la preuve la plus immédiate de ce qui s’est passé est de voir le paysage modifié qu’il a laissé derrière lui. Dans une nouvelle étude, les scientifiques ont découvert une conséquence surprenante des tremblements de terre, à savoir une augmentation de la croissance des arbres causée par les changements dans la disponibilité des eaux souterraines causés par le tremblement de terre.

Selon l’équipe dirigée par l’auteur et hydrologue Christian Mohr de l’Université de Potsdam en Allemagne, « les grands tremblements de terre peuvent augmenter la quantité d’approvisionnement en eau, élever le niveau de la nappe phréatique et ainsi donner aux racines des plantes un meilleur accès à l’eau dans des environnements limités en eau. «

L’analyse des carottes d’arbres de 2014, tirée des arbres du fond de la vallée, a montré que certains des arbres de la vallée ont connu une augmentation temporaire de la croissance après le séisme, sur la base à la fois des preuves des cernes (augmentation de la lumière de surface) et de la proportion de carbone isotopes dans les cellules. Cela donne une perspective au niveau cellulaire sur les aspects de la santé, de la croissance et de la disponibilité de l’eau des arbres.

« Si la croissance des arbres est principalement limitée par l’eau, les arbres devraient, en théorie, enregistrer les réponses hydrologiques aux tremblements de terre, modifiant leurs taux de croissance », ont-ils souligné. Pour cela, les chercheurs ont étudié pin pin radiata – au Chili – pour mesurer les effets du séisme de magnitude 8,8 qui a touché la région en 2010.

Pourtant, en tant qu’étude de cas qui démontre comment ces techniques peuvent être utilisées sur le terrain, les chercheurs affirment que leurs résultats montrent que les changements post-sismiques de la surface lumineuse et des rapports isotopiques du carbone peuvent être utilisés pour étudier la croissance des arbres et les réponses photosynthétiques à tremblements de terre. Et avec cela, nous pouvons avoir un nouvel outil pour étudier les séismes passés.

Source : Alerte scientifique

