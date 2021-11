Le vaccin contre le virus du papillome a réduit de 87 % les cas de cancer du col de l’utérus

Chez les filles qui ont reçu le vaccin « Cervarix » contre le papillomavirus lorsqu’elles avaient 12-13 ans, âge idéal pour l’administration, les cas de cancer du col de l’utérus (col) et de lésions précancéreuses ont été tués à 87%. Un résultat que les scientifiques qualifient d’historique. Cette forme grave de cancer pourrait être totalement éradiquée grâce à la vaccination de masse.

La grande majorité des cancers du col de l’utérus sont causés par des virus, en particulier différents types de virus du papillome humain (VPH). Étant donné que l’agent pathogène peut être combattu efficacement avec un vaccin, on pense que le cancer qu’il déclenche peut être complètement éradiqué, grâce à des campagnes de vaccination de masse. Cela est démontré par les données de l’étude « IPVS statement Moving to Elimination of cervical cancer as a public health problem » menée en Australie, où la campagne de vaccination par tapis sur les adolescents et les jeunes femmes a fait chuter les cas de cancer du col de l’utérus de 24 % à ‘ 1 pour cent entre 2005 et 2015. Aujourd’hui, une nouvelle enquête confirme l’efficacité remarquable du vaccin contre le VPH – le bivalent « Cervarix » – également au Royaume-Uni, où l’administration a commencé en 2008. Chez les filles qui avaient 12-13 ans lorsqu’elles reçu les doses, l’efficacité préventive était de 87 pour cent. Un résultat que les chercheurs n’ont pas hésité à qualifier d' »historique ».

L’enquête était dirigée par une équipe de recherche britannique dirigée par des scientifiques du Guy’s Cancer Center du Guy’s Hospital, qui ont collaboré étroitement avec des collègues du National Cancer Registration and Analysis Service de Public Health England (PHE), Blood Safety. , Hepatitis, Sexually Transmitted Infections et HIV Service et le Cancer Prevention Group du King’s College de Londres. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Peter Sasieni, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé le taux de carcinome cervical in situ (néoplasie intraépithéliale cervicale de grade 3 ou CIN3) chez les femmes impliquées dans la campagne de vaccination, en comparant leurs données avec celles du groupe témoin non vacciné. avec Cervarix. Comme indiqué, l’effet le plus important a été observé chez les filles âgées de 12 à 13 ans en 2008, avec une réduction de l’incidence de 87 % (y compris celle des lésions précancéreuses). Le début de l’adolescence est considéré comme le moment idéal pour l’administration du vaccin, car il doit précéder l’entrée dans la vie sexuellement active. Sans surprise, les résultats ont eu moins d’impact chez les femmes qui ont reçu le même vaccin à un âge plus avancé. Pour les filles âgées de 16 à 18 ans au moment de l’inoculation, la réduction de l’incidence du cancer par rapport à la cohorte de référence non vaccinée était de 34 %, tandis que pour celles qui avaient entre 14 et 16 ans, la réduction était de 62 %.

«Nous avons observé une réduction substantielle du cancer du col de l’utérus et de l’incidence de CIN3 chez les jeunes femmes après l’introduction du programme de vaccination contre le VPH en Angleterre, en particulier chez les personnes à qui le vaccin a été proposé à l’âge de 12-13 ans. Le programme de vaccination contre le VPH a presque réussi à éliminer le cancer du col de l’utérus chez les femmes nées le 1er septembre 1995 ou après », ont souligné les scientifiques dans le résumé de l’étude. Comme l’a déclaré le professeur Sasieni à la BBC, un « énorme succès » a été réalisé contre cette forme grave de cancer. L’épidémiologiste Vanessa Saliba a fait écho, déclarant que le vaccin sauve des vies et réduit considérablement les taux de cancer du col de l’utérus chez les femmes. « C’est un moment historique de voir la première étude montrant que le vaccin contre le VPH a protégé et continuera de protéger des milliers de femmes contre le développement d’un cancer du col de l’utérus », a commenté le professeur Michelle Mitchell, responsable de Cancer Research UK.

Les scientifiques soulignent l’importance de continuer à dépister le virus du papillome (le test Pap) quelques fois dans sa vie et de vacciner tous ceux qui ne l’ont pas fait. Cet agent pathogène affecte également les hommes et peut déclencher le cancer dans divers tissus (du pénis, de l’anus et de l’oropharynx), car le virus est capable de provoquer des changements dans l’ADN des cellules infectées. Ce n’est pas un hasard si la récente recherche « HPV Vaccination Among Young Adults in the US » publiée dans la JAMA-Research Letter a observé que des milliers de jeunes hommes meurent de néoplasmes déclenchés par le papillomavirus. Après tout, les garçons ont un taux de vaccination contre ce virus beaucoup plus faible que les femmes. Rien qu’en Italie, selon les estimations de l’AIRC, 4 500 cancers de la cavité buccale et 3 000 décès sont diagnostiqués chaque année. Les détails de la nouvelle recherche britannique « Les effets du programme national de vaccination contre le HPV en Angleterre, au Royaume-Uni, sur le cancer du col de l’utérus et l’incidence de la néoplasie intraépithéliale cervicale de grade 3: une étude observationnelle basée sur un registre » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité The Lancette.