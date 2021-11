L’USP a un projet reconnu par la NASA dans un défi mondial de technologie alimentaire

Fin octobre, la NASA et l’Agence spatiale canadienne (ASC) ont annoncé les gagnants du premier tour du Deep Space Food Challenge. Parmi les temps forts internationaux du concours, dont les lauréats étaient tous originaires des États-Unis, figure une équipe brésilienne formée par des chercheurs du Collège d’agriculture Luiz de Queiroz de l’Université de São Paulo (ESALQ-USP), une unité située à Piracicaba (SP ).

Megan McArthur, astronaute de la NASA, dégustant des aliments frais sur la Station spatiale internationale. Image : NASA

Créé par la Fondation Methuselah, une organisation américaine à but non lucratif axée sur l’ingénierie tissulaire et les thérapies de médecine régénérative, le concours est soutenu par deux agences spatiales pour récompenser de nouvelles technologies ou de nouveaux systèmes qui nécessitent un minimum d’intrants et maximisent la production d’aliments sûrs, nutritifs et savoureux pendant longtemps. missions spatiales à long terme et qui ont le potentiel de profiter aux habitants de la Terre.

En plus des 18 gagnants nord-américains répertoriés sur le site Web du défi, la NASA et l’ASC ont également choisi 10 projets internationaux en dehors des États-Unis et du Canada, qui ont été reconnus sans prix en argent. Selon les agences, les 28 équipes sélectionnées seront éligibles pour participer à la phase 2 du défi, si elles sont financées.

Chacun des 18 projets lauréats recevra 25 000 USD (équivalent à près de 141 000 R$). La cagnotte totale s’élève à 450 000 USD (ce qui dépasse 2,5 millions de R$).

Découvrez le projet USP classé dans le top 10 du challenge dans la catégorie internationale

Dirigé par le professeur de Floriculture et plantes ornementales (RDIDP) Paulo Hercílio Viegas Rodrigues, chercheur responsable du Laboratoire de culture tissulaire des plantes ornementales (LTCOP), le projet a été préparé par une équipe formée d’étudiants de premier cycle et d’études de troisième cycle à l’ESALQ-USP.

Prof. Dr. Paulo Hercílio Viegas Rodrigues, chef de projet ESALQ-USP reconnu par la NASA et l’ASC. Image : Archives personnelles

Rodrigues est un agronome titulaire d’une maîtrise et d’un doctorat en sciences du Centre d’énergie nucléaire en agriculture (Cena-USP), axé sur la biotechnologie végétale, avec un accent sur la production de semis, travaillant principalement dans la culture de tissus végétaux, l’acclimatation, les études de variation somaclonale, culture protégée et floriculture tropicale.

L’équipe est composée de Christian Aparecido Demetrio, étudiant de premier cycle en génie informatique, ainsi que des étudiants de premier cycle en génie agricole Enrico Stephano Oliveira Mucciolo et Laura Minatel Bortolato. Font également partie de l’équipe les agronomes Lilia Castro Pereira, étudiante diplômée en sciences au Cena-USP, et Jéssica Fernanda de Oliveira Jacob, étudiante diplômée en ressources forestières à l’ESALQ-USP.

Selon Rodrigues, pour participer au DSFC, le système de production proposé doit être adapté à un espace avec un volume limité, une température et une humidité préétablies, avoir une consommation d’eau minimale et une consommation d’électricité limitée.

« De plus, il doit être efficace pendant environ trois ans, laisser le moins de déchets possible et avoir des heures de travail limitées pour l’entretien et la récolte de nourriture par l’équipage », explique le professeur. « Toutes ces variables doivent être ajustées pour que le système fonctionne ».

Travaillant avec la culture de tissus végétaux depuis 2012, l’équipe a commencé des études avec des plantes ornementales dans des jardins verticaux (mur vivant actif) dans des environnements à éclairage restreint en 2019, en utilisant différentes intensités lumineuses de lumière LED.

L’équipe a commencé des études avec des plantes ornementales dans des jardins verticaux (mur vivant actif) dans des environnements à éclairage restreint en 2019, en utilisant différentes intensités lumineuses de lumière LED. Image : Paulo Hercílio Viegas Rodrigues – ESALQ-USP

« Nous avons réalisé que notre lieu de travail était presque un laboratoire spatial, car nous travaillions dans des conditions similaires à celles proposées par le défi », a déclaré Rodrigues, dans une interview avec Aspect numérique. « Nous avons ensuite adapté les jardins verticaux à l’espace disponible (en volume) dans l’engin spatial, ainsi qu’aux conditions de culture proposées. Notre différence était d’utiliser la culture de tissus végétaux pour fournir le matériel génétique nécessaire au maintien des cultures dans l’espace et sur Mars ».

Il dit que l’équipe avait déjà eu des résultats positifs dans la culture de fraises dans des conditions de jardin vertical, et qu’ils ont décidé d’inclure également dans le projet une culture atypique, comme le taioba, à la fois riche en vitamines, sels minéraux et propriétés antioxydantes, selon Rodrigues. .

Concernant le mérite mis en avant par la NASA et l’ASC, il dit que c’était une surprise. « Vraiment excitant et inattendu. Pouvoir prendre le nom d’ESALQ-USP et du Brésil avec la reconnaissance internationale de ce travail a été un moment unique pour notre groupe. Le fichier n’est toujours pas tombé ».

Pour lui, une nouvelle approche adoptée lors de la création du projet a permis à l’équipe de remporter ce prix.

Ils étudient également l’effet de certains terpènes (huiles essentielles) sur l’horticulture. « Bien que peu connu, le D-limonène est l’un des actifs des insecticides respectueux de l’environnement. Nous utilisons cet actif régulièrement dans notre serre avec des résultats très satisfaisants en matière de lutte antiparasitaire », révèle Rodrigues.

« Dans l’étude que nous avons réalisée, dans la phase finale de publication, nous avons appliqué différentes concentrations de D-limonène dans la culture de tomates cerises. Nous avons trouvé une augmentation significative de la concentration de caroténoïdes dans les fruits de la tomate avec l’utilisation de cet actif. Comme cet actif peut également être utilisé pour contrôler le biofilm des systèmes d’irrigation, nous avons inclus du D-limonène dans le processus de nettoyage du système d’irrigation. En plus de nettoyer le système, cela présentait également comme effet secondaire bénéfique l’augmentation de la qualité nutritionnelle des aliments frais produits dans notre projet », a-t-il expliqué.