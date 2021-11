Le directeur de la station analogique de Mars signale des invasions de touristes sans autorisation

« Dès mon retour à la station plus tôt cette année, j’ai passé plus de temps à chasser les gens de la propriété qu’à les accueillir », révèle Shannon Rupert, directrice de la Mars Desert Research Station (MDRS), une station similaire. détenu et exploité par la Mars Society, une organisation de défense de l’espace à but non lucratif dédiée à encourager l’exploration et la colonisation de la planète rouge.

La station de recherche du désert de Mars se trouve sur une propriété privée et, bien qu’elle contienne des panneaux avec cet avertissement, elle a été constamment envahie par des touristes non autorisés. Image : IrinaK /

Dans un article pour le site Space, le responsable précise que le site est resté fermé pendant plus d’un an, en raison de la pandémie de Covid-19, et que les opérations reprennent progressivement.

Durant cette période, de nombreuses personnes ont été repérées à la gare, sans aucune autorisation ou consentement préalable des administrateurs.

Les visites MDRS doivent être programmées

« J’aime accueillir les invités occasionnels, leur donner une vue rapprochée de la gare lorsque les équipes sont absentes. L’une des meilleures parties de ce travail est de voir l’œil de quelqu’un s’illuminer à la possibilité que des humains se rendent réellement sur la planète Mars », explique Rupert.

Il s’avère que cela doit être fait correctement, avec une programmation et un suivi par des personnes accréditées, et ce n’est pas ce qui s’est passé. « Malheureusement, le MDRS est devenu une échappatoire à la réalité [da Covid-19] pour les touristes, et sur Internet et dans la ville voisine de Hanksville, les gens disent que nous sommes ouverts au public et que la station est accessible à tous. Ce n’est pas vrai », prévient-il.

Rupert dit que certaines personnes sont confuses, d’autres sont déçues, mais elles comprennent et sont polies. Cependant, il y a ceux qui sont suffisamment menaçants pour que la police locale doive être appelée.

« Notre équipe fait ce qu’elle peut. Nous avons mis en place des panneaux définissant notre bail, informant les gens qu’en vertu de la loi de l’État de l’Utah, le MDRS est situé sur une propriété privée et les drones sont interdits », explique le directeur.