Privateer, l’entreprise de Steve Wozniak, embauche Moriba Jah en tant que directeur scientifique

Le (encore) insaisissable Privateer, fondé par Steve Wozniak en tant que startup aérospatiale, a embauché un conseiller scientifique en chef (CSA) pour la société, qui, selon les informations limitées disponibles, a l’intention de s’attaquer au problème des déchets spatiaux produits par d’autres sociétés. et les agences spatiales dans le monde.

Selon une déclaration tirée par Privateer, Moriba Jah, qui a travaillé chez de grands noms comme l’Université du Texas-Austin, le Laboratoire des médias du Massachusetts Institute of Technology (MIT) et la National Academy of Sciences, pour n’en nommer que quelques-uns.

Moriba Jah, la nouvelle recrue de Privateer, a pour mission d’aider Steve Wozniak à se débarrasser des déchets spatiaux dans une nouvelle startup du secteur (Image : TEDxTalks/Courtesy)

Selon son profil LinkedIn, Jah est un « astrodynamicien, environnementaliste de l’espace, conférencier TED, personne publique et conférencier mondial ». Fait intéressant, bien que la nouvelle de l’embauche soit récente, son poste chez Privateer remonte à il y a deux mois sur le réseau social.

« Nous sommes fiers qu’un scientifique et un être humain du calibre de Moriba rejoignent Privateer », a déclaré Steve Wozniak dans le communiqué tiré par sa startup. « Ses connaissances sur le sujet des déchets spatiaux ne sont surpassées que par sa passion pour la création de solutions qui les résolvent. »

« Mon travail est fortement impliqué dans la recherche scientifique et technologique visant la sécurité et la durabilité de l’espace », a déclaré Jah dans le même communiqué. « Je réponds à un appel intérieur à l’action qui rappellera à l’humanité son contrat générationnel de soins et de leadership, honorant et reconnaissant les liens entre toutes choses, et que l’action est mieux faite lorsqu’elle est née de la compassion. »

Dans une récente interview avec Techcrunch, le co-fondateur de la société, Alex Fielding (anciennement Ripcord et Astra Robotics), a confirmé qu’il prévoyait de lancer le premier satellite de la société dès février 2022, et le second deux mois après le précédent. Concernant le satellite lui-même, on sait qu’il s’agit d’un CubeSat avec 42 capteurs – probablement pour « voir » les débris dans l’espace.

L’embauche tombe bien Horaire à Steve Wozniak, qui depuis la fondation de la startup aérospatiale est resté relativement silencieux. Fielding et Jah, en revanche, semblent se positionner comme les figures les plus « parlantes ». Selon la nouvelle recrue, il vise à « être comme les Médicis », en référence à la famille née en Toscane, en Italie, au 14ème siècle. La dynastie en question, bien que composée de citoyens de l’élite (et non de sang royal), a produit quatre papes et s’est fait connaître à Florence pour son large mécénat de l’art – conduisant à l’arrivée de la période artistique connue sous le nom de « Renaissance italienne » .

