La Super Heavy Rocket de SpaceX a déjà cinq sorties confirmées pour 2022

La plus grosse fusée en opération au monde, la Super Heavy de SpaceX, compte déjà cinq missions confirmées pour 2022, grâce à un nouveau contrat signé avec Space Force – la branche d’exploration spatiale de l’armée américaine -, selon une annonce faite par le même organe.

S’adressant exclusivement à SpaceNews, un porte-parole du US Space Systems Command a déclaré que le contrat intitulé « USSF-67 » faisait référence au lancement d’une fusée Super Heavy en orbite géostationnaire, mais il n’est pas possible de savoir laquelle des cinq versions lui correspond. . Cependant, le site suggère que trois d’entre eux sont uniquement de la Force spatiale.

Lire aussi

La nouvelle arrive à point nommé pour Elon Musk, PDG et fondateur de l’entreprise, qui voit la confiance du gouvernement américain dans la technologie développée par SpaceX grandir encore plus. En plus de Space Force, la société a un contrat d’un milliard de dollars avec la NASA, qui implique une participation approfondie au projet Artemis, qui ramènera l’homme sur la Lune d’ici 2025.

Ceci, en ne comptant que les marchés publics et en excluant les vols privés de l’équation, comme ce fut le cas pour Inspiration4.

Le Super Heavy est, aujourd’hui, la plus grande fusée en opération au monde : à 72 mètres (m) de haut, la fusée du premier étage est propulsée par 33 moteurs Raptor couplés le long de son corps et est capable d’accélérer le Starship – un orbiteur SpaceX – jusqu’à des vitesses supérieures à Mach 8 (9 541,44 km/h).

Il convient de rappeler que le Super Heavy a subi deux reports – tous deux avec Space Force – qui ont poussé leurs missions respectives (USSF-44 et USSF-67) à des périodes variables entre le premier et le troisième trimestre de l’année prochaine.

En plus de ces trois missions, SpaceX sera également chargé de mettre le satellite ViaSat-3 en orbite terrestre (T2, 2022). Enfin, l’explorateur d’astéroïdes psyché, de la NASA, devrait partir d’ici en août 2022.

Selon Space Force et ViaSat, quatre des cinq lancements sont dans les temps. La NASA ne s’est toutefois pas encore exprimée sur sa mission.

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !