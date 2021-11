Une comète serait à l’origine de « pierres de verre » dans le désert du Chili

Dans le désert d’Atacama au Chili, il existe un vaste territoire où, selon les experts, une comète serait tombée si chaude qu’elle aurait créé des « pierres de verre » – ou « silicate » – il y a environ 12 000 ans.

L’information provient de la revue scientifique géologie, qui a publié un article signé par des chercheurs de l’Université Brown, aux États-Unis. Selon le résumé, le matériel collecté dans le désert, en cours d’analyse, s’est avéré avoir une composition facilement trouvée dans des roches d’origine extraterrestre.

Lire aussi

Les roches silicatées identifiées dans le désert d’Atacama au Chili trouvent leur origine dans une comète qui a explosé à la surface de la Terre il y a environ 12 000 ans (Image : Université Brown/Reproduction)

L’étude était basée sur des échantillons de la comète sauvage 2 (prononcé « vilt », en référence à Paul Wild, l’astronome suisse qui l’a découvert en 1978), situé dans l’orbite de Jupiter, juste à la lisière de la partie la plus interne de notre système solaire. Les échantillons ont été collectés et renvoyés sur Terre par le vaisseau spatial Stardust en 2011.

« C’est la première fois que nous avons des preuves claires que le verre sur Terre a été créé par le rayonnement thermique et les vents d’une boule de feu explosant juste au-dessus de notre surface », a déclaré Pete Schultz, professeur émérite, Département des sciences planétaires, de l’environnement et de la Terre à Brown. Université.

« Pour avoir un effet aussi dramatique sur une si grande zone, cela a certainement dû être une explosion massive », a-t-il commenté. « Beaucoup d’entre nous ont vu des boules de feu traverser le ciel, mais ce seraient de petits points de lumière par rapport à cette comète. »

La bande de verre est la plus concentrée dans la région de Pampa del Tamarugal, une zone de plateau au nord du Chili, située entre les montagnes des Andes (à l’est) et la bande côtière chilienne (à l’ouest). Sur 75 km, il est possible de voir des taches de vert foncé ou de noir, mais avec un minimum de réflexion lumineuse. Selon Schultz, il n’y a aucune preuve d’activité volcanique dans la région, donc la source du matériau ne peut être qu’extraterrestre.

Dans le passé, certains scientifiques ont émis l’hypothèse que le verre se serait formé à partir d’incendies naturels – considérant que le désert d’Atacama n’était pas toujours un « désert »: au Pléistocène (il y a 2,6 millions – 11,7 mille ans), la région était peuplée d’oasis, de rivières et un terrain plus humide et plus gorgé d’eau, avant que de grands incendies ne détruisent ce paysage.

Selon le document, cependant, les formations rocheuses de silicate ne seraient pas possibles dans les incendies courants. Les roches de verre ont des signes qu’elles ont été tordues, courbées, enroulées et même jetées dans leurs formes les plus chaudes et les plus malléables, ce qui est le plus cohérent avec un impact à grande échelle et l’onde de choc qui survient après une grande explosion. En d’autres termes, l’explosion de la comète a tellement chauffé le sable qu’il l’a rendu solide et, à partir de lui, a fait des pierres de verre.

Grâce à une analyse chimique détaillée, Schultz et son équipe ont trouvé des minéraux appelés « zirconites », qui ont été décomposés par la chaleur pour former un dérivé extrêmement rare connu sous le nom de « baddeleyite ». De plus, la présence de Cubanites et de troilotes porte une signature minérale égale aux échantillons prélevés sur la comète par Stardust.

« Ces minéraux nous disent que ces objets ont toutes les marques d’une comète », a déclaré Scott Harris, géologue planétaire au Fernbank Science Center et co-auteur de l’étude. « Le fait qu’ils aient la même minéralogie que celle que nous avons vue dans les échantillons du vaisseau spatial Stardust est une preuve puissante que ce que nous voyons est le résultat d’un souffle d’air chaud d’une comète. »

D’autres études sont nécessaires pour déterminer l’âge exact des roches et, à travers cela, le moment exact de l’explosion de l’astre. De larges estimations, cependant, indiquent que cela s’est produit à peu près au même moment où les grands mammifères ont disparu de la région. Cependant, les auteurs disent qu’il n’est pas possible de dire si la chute de la comète serait responsable de la mort d’espèces dans la région.

« Nous ne pouvons toujours pas dire s’il y a une relation de cause à conséquence à cela », a déclaré Schultz. « Il y a aussi une petite chance que l’événement ait été vu par les premiers humains modernes, qui venaient d’arriver dans la région. »

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !