Le volcan Cumbre Vieja sévit toujours à La Palma ; les vols sont à nouveau annulés

Depuis son éruption le 19 septembre, le volcan Cumbre Vieja a craché de la lave, des cendres et des gaz, ce qui a causé d’énormes inconvénients aux résidents et aux visiteurs de La Palma, dans les îles Canaries, en Espagne.

Ce mercredi (3), un séisme de magnitude 5 a été ressenti dans la matinée sur l’île, selon l’Institut géographique national. Ces secousses ont été une constante dans la région.

De plus, les cendres qui remplissent l’air local, dérivées de l’activité volcanique, ont à nouveau provoqué l’annulation des vols à destination et en provenance de l’île par l’autorité aéroportuaire nationale espagnole. Les cours sont également suspendus indéfiniment.

La lave du volcan Cumbre Vieja avance, détruisant des maisons sur l’île canarienne de La Palma, en Espagne. Image prise ce mardi (2). Crédit : AP Photo / Emilio Morenatti

Selon le site Phys, les services d’urgence appartenant au gouvernement des îles Canaries ont annoncé mardi (2) que la qualité de l’air local est « extrêmement défavorable » en raison des niveaux élevés de petites particules nocives.

L’éruption du volcan Cumbre Vieja est devenue une attraction touristique

Les vols étant annulés, certains touristes ont dû faire la queue pour que les ferries quittent l’île mercredi matin. Beaucoup de ces touristes sont allés visiter l’île pour observer de près le volcan actif Cumbre Vieja.

Des passagers font la queue alors qu’ils tentent de monter à bord d’un ferry dans le port de l’île canarienne de La Palma, en Espagne, ce mercredi (3), après l’annulation des vols aller-retour. Crédit : AP Photo / Emilio Morenatti

Pour Patricia Privado, 30 ans, qui vit à Madrid, le volcan en éruption est un spectacle de la nature. «Ça vaut le coup», a-t-elle dit à propos de son voyage. « L’entendre rugir, voir comment la lave tombe. Tu doit l’essayer. »

León Peña, 65 ans, a déclaré qu’il venait de l’île voisine de Fuerteventura pour voir ce qu’il a appelé « quelque chose d’unique ».

Tous deux ont déclaré qu’ils savaient que l’annulation des vols était une possibilité, mais cela ne les a pas empêchés de se rendre à La Palma. Selon eux, leurs voyages servent également à soutenir l’économie locale, en dépensant de l’argent sur l’île.

Les scientifiques pensent que l’éruption pourrait durer jusqu’à trois mois. Environ 85 000 personnes vivent à La Palma, et plus de 7 000 d’entre elles ont été évacuées de leurs maisons en raison de la menace des rivières de lave. Le magma de la roche a couvert plus de 997 hectares et détruit ou endommagé plus de 2 200 bâtiments.

