Space Craft IPA, la bière au houblon d’Inspiration4, arrivera le 16/11

La brasserie Samuel Adams a programmé le lancement de la Vaisseau spatial IPA, la bière créée à partir du houblon que la mission Inspiration4 a pris l’espace en septembre de cette année. La société avait acheté les graines peu de temps après le retour du navire qui avait emmené l’équipage en orbite terrestre et y était resté trois jours.

Inspiration4 était une initiative menée par Jared Isaacman, le milliardaire derrière la société de paiement numérique Shift4. À l’époque, il s’est associé à SpaceX, d’Elon Musk, pour voyager dans l’espace afin de collecter des fonds pour l’hôpital St. Jude, une entité de renommée mondiale dans le traitement et la recherche du cancer des os chez les enfants.

Lire aussi

étiquette de Vaisseau spatial IPA, la « bière spatiale » créée par Samuel Adams, a même un astronaute voyageant dans l’espace, avec des étoiles reflétées dans la visière de son casque (Image: Samuel Adams/Publishing)

Avec Isaacman se trouvaient Hayley Arceneaux, une survivante de la maladie et assistante de recherche à ce sujet; Sian Proctor, géoscientifique et producteur de contenu scientifique ; et Chris Sembroski, ingénieur en données aérospatiales. La mission s’est distinguée historiquement en étant la première à être réalisée sans astronaute.

L’idée d’emmener des graines de houblon dans l’espace est venue d’Isaacman lui-même, qui a tweeté la proposition peu de temps avant le lancement de la mission. Samuel Adams s’est montré intéressé et, en plus de recevoir les produits à leur retour, il a été nommé bière officielle de l’entreprise, le nom de la boisson étant sélectionné dans un sondage dans lequel « plus de cinq mille consommateurs » des produits de la brasserie participé.

Selon la description officielle, Space Craft « apporte une ferme amertume, avec des notes tropicales de pamplemousse (ou « pamplemousse », si vous préférez), de goyave et de fruit de la passion, qui servent de « copilote » avec des arômes de pin et de houblon résineux ». Et oui, « co-pilote » était l’idée de l’entreprise.

La date du 16 novembre n’a pas été choisie pour rien : on s’attend à ce que, le même jour, nous ayons le pic de la pluie de météores Léonides (nous en parlons plus dans notre calendrier astronomique mensuel). En plus du lancement de la bière elle-même, Samuel Adams s’est engagé à faire un don de 100 000 $ US (562,04 000 R$) à l’hôpital St. Jude.

Les prix ont déjà été annoncés, mais tout indique qu’il risque d’être difficile d’acquérir un exemplaire du « breja » : lors d’une expérience de prévente, le Space Craft IPA s’est vendu en quelques heures. Samuel Adams a déclaré qu’il y aura des canettes dans la brasserie de Boston et que d’autres commandes seront également livrées. Le prix, cependant, peut être aussi salé que sa saveur : une balle de quatre canettes de 16 onces (un peu moins d’un demi-litre) coûte 22,33 US$ (125,62 R$), mais il n’y a toujours aucune information sur les prix individuels.

Samuel Adams n’est pas le premier à signaler l’offre d’une « space beer ». La plus ancienne brasserie du monde, la japonaise Sapporo, a utilisé en 2009 de l’orge transportée vers la Station spatiale internationale (ISS) pour créer le Orge spatiale de Sapporo, une édition limitée de leur bière pilsen traditionnel. En 2014, c’était au tour de Ninkasi Brewing d’utiliser la levure libérée lors d’un vol suborbital pour créer le Contrôle au sol, une boisson bière.

Enfin, un projet toujours en cours bénéficie d’un investissement d’Anheuser-Busch – le propriétaire de Budweiser – financer une série d’expérimentations visant à comprendre la culture de produits qui conduisent à la création d’une bière dans l’espace.

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !