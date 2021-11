La galaxie pauvre en métal est étudiée par les astronomes; comprendre l’importance de cette

Une équipe d’astronomes dirigée par Raffaele Pascale, chercheur à l’Observatoire astronomique de Bologne et professeur à l’Université de Bologne, en Italie, analyse une galaxie extrêmement pauvre en métaux connue sous le nom de DDO 68. Les résultats de l’étude, présentés dans un article publié à la fin du mois dernier sur le serveur de prépresse arXiv, détaille l’origine et la nature de cette étrange galaxie.

DDO 68, une galaxie naine irrégulière, est également connue sous le nom d’UGC 5340 et se trouve à une distance d’environ 41,2 millions d’années-lumière de la Terre. Elle a une faible quantité moyenne d’oxygène et est l’une des galaxies naines les plus pauvres en métaux connues à ce jour. Sa métallicité considérablement réduite est étrange à la lumière de sa masse stellaire totale relativement importante (117 millions de masses solaires) et de sa luminosité.

L’image montre l’analyse structurelle de la galaxie naine DDO 68. Crédit : Pascale et al., 2021.

L’excentricité de la galaxie naine DDO 68 a été étudiée précédemment

Des observations antérieures ont montré que le DDO 68 a une forme inhabituelle. Il présente une composante stellaire large, brillante et déformée, surnommée la « queue cométaire », émergeant du bord sud-est de son corps principal.

De plus, il a une structure arrondie au nord, la soi-disant «tête de comète». Les astronomes ont découvert que DDO 68 est, en fait, composé de deux systèmes distincts : le corps principal DDO 68 A (incluant la tête de la « comète ») et un satellite interrompu DDO 68 B, actuellement agrégé par le DDO 68 A et produire la queue de la comète.

Les galaxies à faible métallicité sont d’une importance particulière pour les astronomes, car elles peuvent fournir des informations cruciales sur l’évolution chimique des étoiles et les processus astrophysiques qui se produisent dans l’univers primitif.

Selon le site Phys, les chercheurs ont effectué des simulations hydrodynamiques de N corps avec DDO 68 afin de reproduire la plupart des observations structurelles et cinématiques de cette galaxie obtenues ces dernières années.

« Nous présentons des simulations hydrodynamiques à N corps de pointe capables d’expliquer la plupart des particularités observées dans DDO 68 », ont déclaré les scientifiques.

Le modèle à N corps reproduisait plusieurs caractéristiques connues de DDO 68, notamment la forme très asymétrique et perturbée de la galaxie, la distribution générale de l’hydrogène atomique neutre (HI) et son champ de vitesse, la structure stellaire en arc à l’ouest, ainsi que le flux stellaire à faible luminosité de surface observé au nord.

Sur la base des simulations, les astronomes ont découvert que cette galaxie est probablement le résultat de l’interaction entre trois systèmes, à savoir : une galaxie dominante, DDO 68, avec une masse dynamique d’un niveau de 10 milliards de masses solaires, et deux galaxies satellites plus petites – avec masses d’environ 0,05 et 0,0067 fois la masse du principal.

Ainsi, les chercheurs ont conclu que les irrégularités observées dans tout le complexe ne sont pas dues à une interaction avec un compagnon plus petit, tel que le corps DDO 68C, et sont probablement le résultat de multiples accumulations de systèmes plus petits.

« D’après les simulations cosmologiques, il n’est pas surprenant que des galaxies comme DDO 68 puissent héberger des galaxies satellites de plus faible masse. En fait, des galaxies naines isolées ou des galaxies dans des environnements à faible densité seraient moins sensibles aux interactions potentiellement perturbatrices, comme celles que subiraient les galaxies naines de même masse, mais proches d’hôtes plus massifs », ont expliqué les auteurs.

