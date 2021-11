Le télescope Hubble reste en mode sans échec

Un peu plus de quatre mois après avoir connu des pannes qui l’ont mis hors ligne pendant plus de 30 jours, le télescope spatial Hubble est revenu en mode sans échec le 25, après avoir émis des codes d’erreur indiquant la perte d’un message de synchronisation spécifique. .

Le télescope spatial Hubble a de nouveau eu des problèmes avec ses instruments scientifiques il y a une semaine, et la NASA n’a toujours pas résolu le problème. Image : NASA

Selon la NASA, les instruments scientifiques de Hubble restent toujours dans la configuration du mode sans échec, avec leurs opérations suspendues, tandis que l’équipe responsable poursuit son enquête.

Toujours selon l’agence spatiale américaine, le problème a en fait commencé le 23, mais l’équipe de mission a réussi à redémarrer les instruments et à reprendre les opérations scientifiques le lendemain matin.

Cependant, quelques heures plus tard, les instruments scientifiques ont à nouveau émis des codes d’erreur indiquant de multiples pertes de messages de synchronisation. En conséquence, ils sont entrés de manière autonome dans des états de mode sans échec comme prévu.

Hubble continue de fonctionner normalement, bien que les opérations scientifiques soient suspendues

« Les membres de l’équipe de la mission évaluent les données des engins spatiaux et les diagrammes du système pour mieux comprendre le problème de synchronisation et comment le résoudre », a déclaré la NASA dans un communiqué. «Ils développent et testent également des procédures pour collecter des données supplémentaires à partir du vaisseau spatial. Ces activités devraient durer au moins une semaine.

A l’exception des instruments scientifiques, le reste de l’observatoire spatial fonctionne normalement, ce qui indique qu’il n’y a pas de dégâts majeurs.

La dernière fois, lorsque Hubble était hors ligne pendant 33 jours, les problèmes provenaient de l’unité de contrôle de l’alimentation (PCU) de secours et également de l’unité de commande de secours / du formateur de données scientifiques (CU/SDF) de l’autre côté de l’unité. Commande et traitement des données (SI C&DH).

Alors que le PCU distribue l’alimentation aux composants SI C&DH, le CU/SDF envoie et formate les commandes et les données.

