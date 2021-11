La curiosité conduit la NASA à identifier la matière organique sur Mars

seconde une nouvelle papier publié par les scientifiques de la NASA, le véhicule d’exploration terrestre (ou « rover) Curiosité réussi à identifier des molécules correspondant à la matière organique sur Mars, quelque chose de sans précédent dans nos avancées à travers la planète rouge. Et le meilleur : cette découverte est venue presque par accident.

L’étude détaille comment le rover a récemment connu un dysfonctionnement : lors de son voyage dans la région connue sous le nom de « Cordillera Vera Ridge », le véhicule a collecté un échantillon de sol de la région montagneuse, mais au lieu de déposer le matériau dans un conteneur vide. , Curiosity a laissé tomber l’échantillon dans un récipient rempli de réactifs chimiques.

Le rover Curiosity continue de produire d’excellents résultats même après près de 10 ans sur Mars (Image : NASA/Publishing)

La réaction qui a suivi, cependant, s’est avérée jouer en notre faveur, car les scientifiques de la NASA ont analysé les molécules libérées par celle-ci et, eh bien, nous avons essentiellement trouvé du matériel organique qu’aucune autre agence au monde n’avait découvert jusqu’à présent.

« Cette expérience a été définitivement un succès », a déclaré Maëva Millan, chercheuse postdoctorale au Goddard Flight Center de la NASA. « Bien que nous n’ayons pas trouvé ce que nous cherchions – c’est-à-dire des signatures biologiques – nous avons réussi à montrer que la technique utilisée est vraiment prometteuse. »

Il est important de souligner que « matière organique » n’implique pas nécessairement « nous trouvons des signes de vie ». Autrement dit, la mission partagée par Curiosity et l’autre rover (persévérance).

Mais revenons à Curiosity : « dans le processus normal, lorsque nous prélevons un échantillon avec le bras robotique du rover, cet échantillon est déposé dans un conteneur spécifique », explique Millan. « Dans ce cas, cependant, l’échantillon a été placé dans un tube rempli de réactifs. »

Le hasard a favorisé la NASA ici : Curiosity a 94 conteneurs d’échantillons dans son ventre – dont seulement neuf ont des réactifs chimiques pré-stockés. La surprise a été partagée par l’équipe, qui selon Millan, ne s’attendait pas à ce que l’échantillon soit riche en matière organique, étant donné que le rayonnement solaire et les rayons cosmiques avancent presque sans entrave à la surface de Mars – la mince atmosphère de la planète n’offre pratiquement aucune protection. . , ce qui ajoute à son look désertique.

Mais lors de l’analyse du mélange, l’équipe de la NASA a identifié l’acide benzoïque et l’ammoniac – deux marqueurs moléculaires qui pourraient indiquer la présence de signatures biologiques.

En termes plus ouverts : ce n’est pas la « vie » que nous recherchions, mais cela pourrait être une voie vers celle-ci.

« L’une des choses que nous recherchons dans la recherche de molécules organiques est de comprendre l’habitabilité de Mars dans le passé, à travers des indicateurs biologiques », a déclaré Millan, qui explique que l’objectif est maintenant d’identifier les origines de ces molécules (ou « structure moléculaire mère »). « Une fois que nous avons trouvé cela, nous pouvons dire d’où tout cela vient. À l’heure actuelle, avec toutes les molécules que nous avons trouvées sur Mars, nous pouvons formuler une hypothèse selon laquelle elles proviennent d’un processus géologique.

Rappelons qu’en plus des rovers Perseverance et Curiosity (qui sont déjà sur Mars), la NASA attend également le lancement de la mission ExoMars 2022, coordonné et exploité par l’agence spatiale européenne et qui non seulement emportera un rover du même nom, mais installera également une plate-forme d’atterrissage russe sur la planète rouge.

Tous ces efforts, bientôt moins, devraient nous aider à percer davantage les mystères de l’évolution de Mars, et si un jour la planète parvenait à abriter la vie avant de devenir le gigantesque désert que nous connaissons.

