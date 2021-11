Le calendrier astronomique de novembre a une éclipse lunaire, ne la manquez pas !

La principale attraction céleste en novembre est notre ancienne compagne, la Lune. Une éclipse lunaire partielle sera visible (mais pas complètement) ici au Brésil le 19. De plus, nous aurons une mission habitée de la NASA et de SpaceX (le Crew-3 ) , le lancement d’un énième module russe pour étendre la Station spatiale internationale et pas moins de trois pluies de météores.

Voir ci-dessous pour notre calendrier astronomique de novembre avec les événements les plus importants. N’oubliez pas que toutes les dates, heures et références géographiques considèrent un observateur basé à Brasilia, et peuvent différer légèrement selon votre position dans le pays.

Calendrier astronomique de novembre

Du 2 au 3 novembre : La pluie de météores annuelle de Southern Taurid culmine la nuit. Actifs de la mi-septembre à la mi-novembre, ils produisent rarement plus de cinq météores visibles par heure, mais la quasi-nouvelle lune devrait les rendre plus faciles à repérer.

Le phénomène sera visible à partir de 19h30, date à laquelle son point d’origine (radiant), la constellation Cetus (la Baleine), apparaîtra dans le ciel oriental, et restera actif jusqu’à l’aube, vers 5h30. Le meilleur moment pour l’observation se situe vers 1 heure du matin, lorsque le radiant est au plus haut point du ciel.

4 novembre : Uranus est en opposition, ce qui signifie que c’est la période de l’année où il apparaît plus gros et plus lumineux dans le ciel. Brillant à une magnitude de 5,7, la planète sera visible toute la nuit dans la constellation du Bélier, se dirigeant vers l’est. Uranus peut être visible à l’œil nu dans des endroits sombres, mais il est préférable de le voir à travers un télescope ou des jumelles.

6 novembre : L’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) utilisera une fusée Epsilon pour lancer Rapid Innovative Payload Demonstration Satellite 2 (RAISE 2), une mission de démonstration technologique. Il décollera du centre spatial d’Uchinoura, au Japon, à 21h48.

7 novembre : Une fusée SpaceX Falcon 9 lancera un vaisseau spatial Crew Dragon lors de la mission Crew-3, le troisième vol opérationnel d’un astronaute vers la Station spatiale internationale. À bord se trouveront l’astronaute de la NASA Raja Chari, Thomas Marshburn et Kayla Barron, et l’astronaute de l’Agence spatiale européenne Matthias Maurer. Il décollera du complexe de lancement 39A du centre spatial Kennedy de la NASA en Floride à 00h36.

Équipage de mission Crew-3. La sortie a déjà été retardée deux fois. Image : NASA/Divulgation

8 novembre : Conjonction entre la Lune et Vénus, ce qui signifie qu’elles seront proches l’une de l’autre dans le ciel. Recherchez la paire au-dessus de l’horizon ouest juste après le coucher du soleil. La planète sera l’étoile brillante juste en dessous de la Lune.

10 novembre : Conjonction entre la Lune et Saturne. Encore une fois, regardez vers l’ouest juste après le coucher du soleil. La planète annulaire sera une étoile en dessous et à droite de la Lune.

11 novembre : Conjonction entre la Lune et Jupiter. La planète sera juste à droite de la Lune après le coucher du soleil, se dirigeant vers l’ouest.

11 au 12 novembre : La pluie de météores annuelle de la Tauride du Nord culmine la nuit. Actif de fin octobre à mi-décembre, il est de faible intensité et ne devrait pas produire plus de trois « étoiles filantes » visibles par heure.

Il sera actif à partir de 19h00, lorsque son radieux, la constellation du Taureau, apparaîtra à l’horizon oriental, et se poursuivra toute la nuit jusqu’à 5h00 du matin. Le meilleur moment pour observer, cependant, est autour de 1h00.

12 novembre : Rocket Lab utilisera une fusée Electron pour lancer deux satellites d’observation de la Terre pour BlackSky Global, basé à Seattle. La mission, baptisée « Love At First Insight« , décollera de la péninsule de Mahia, en Nouvelle-Zélande, à 23h25. HNE (04h25 GMT). La société espère récupérer le premier étage de la fusée, qui pourra être réutilisé dans de futures missions.