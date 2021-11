Comment fonctionne le rappel de Johnson & Johnson avec les vaccins Pfizer et Moderna

Le rappel peut être effectué 6 mois après la première et unique administration de la préparation Johnson & Jonhson avec une dose de l’un des deux vaccins à ARNm, quel que soit l’âge ou l’appartenance à des catégories à risque, la deuxième administration étant jugée nécessaire pour tous les vaccinés avec la dose unique.

Les Italiens vaccinés avec le monodose Jonhson & Johnson devront également recevoir une dose de rappel 6 mois après la première et unique administration du vaccin anti-Covid. C’est ce qu’a indiqué la Commission scientifique technique (CTS) de l’Agence italienne du médicament, qui a donné un avis favorable sur la dose « rappel » avec un vaccin à ARNm pour ceux qui ont reçu la préparation à dose unique, à l’instar de ce qui a été décidé ces dernières semaines. par la FDA américaine et par les allemands de Stiko.

En Italie, l’indication est celle d’un rappel avec administration hétérologue, c’est-à-dire avec un vaccin à ARNm, donc Pfizer ou Moderna, une fois 6 mois écoulés depuis la première et unique dose du sérum produit par Janseen. Les rappels concerneront environ 1,6 million d’Italiens, quel que soit le groupe d’âge (tous vaccinés avec Johnson & Johnson âgés de 18 ans ou plus seront concernés) et indépendamment de l’appartenance à l’une des catégories considérées comme étant à plus grand risque de Covid, car le rappel est considéré nécessaire pour tous ceux qui ont reçu la dose unique. Ceux qui reçoivent le sérum Pfizer comme rappel auront une dose « standard », tandis que ceux qui reçoivent le sérum Moderna auront « une demi-dose », comme indiqué pour les rappels supplémentaires avec cette formulation.

Le calendrier de vaccination, qui sera précisé par une circulaire du Ministère de la Santé, débutera en tout cas après le calendrier établi pour la troisième dose (dose de rappel) pour les vaccinés avec Pfizer, Moderna et Astrazeneca appartenant à certaines catégories (plus de 60 , agents de santé et fragiles) 6 mois après la dernière administration. La deuxième dose hétérologue servira à « renforcer l’immunité » compte tenu de la diminution d’efficacité observée au cours du temps.

Contrairement à ce qui a été décidé aux États-Unis, une deuxième dose de Johnson & Johnson ne sera pas administrée en Italie. En effet, contrairement aux États-Unis, où pendant quelques semaines il était possible de recevoir le rappel deux mois après la première dose de J&J, les Italiens qui ont reçu le sérum produit par Jannsen ont été vaccinés principalement entre avril et juin. , et surtout grâce aux excellents résultats en termes de réponse immunitaire observés avec la vaccination hétérologue, qui s’avèrent supérieurs à celui induit par la vaccination homologue.