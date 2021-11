Qu’est-ce qui différencie les chimpanzés des humains ? Une partie « oubliée » de notre ADN a peut-être la réponse

En termes d’évolution, les chimpanzés sont les plus proches parents de l’homme. Cependant, un simple regard sur eux et sur nous montre déjà qu’en général, nous sommes assez différents. Selon une nouvelle étude, cela pourrait avoir à voir avec une « partie oubliée » de notre ADN.

Des experts en recherche sur les cellules souches de l’Université de Lund en Suède ont identifié un morceau de notre ADN qui n’était pas exactement inconnu mais qui était généralement ignoré. Appelé « ADN non codé », il explique essentiellement pourquoi le cerveau des primates est si différent du cerveau humain.

Lire aussi

Dans une nouvelle étude, les scientifiques ont pu identifier un facteur génétique possible qui nous sépare des chimpanzés, bien qu’ils soient très proches d’eux à l’échelle de l’évolution (Image : Dean Drobot/Patrick Rolands/)

« Au lieu d’étudier des chimpanzés et des humains vivants, nous avons utilisé des cellules souches cultivées en laboratoire. Ces cellules ont été reprogrammées à partir de cellules épithéliales [da pele] fournis par des partenaires en Allemagne, aux États-Unis et au Japon. Nous avons ensuite examiné les cellules souches qui sont devenues des cellules cérébrales », a déclaré Johan Jakobsson, professeur de neurosciences à l’institution et auteur principal de l’étude.

Par définition, les cellules souches sont la matière première du corps. D’elles proviennent toutes les cellules spécifiques aux différentes fonctions de l’organisme (ou « cellules filles »). Dans de bonnes conditions, les cellules souches peuvent former d’autres types de cellules, les dirigeant vers des zones spécifiques du corps. Aucun autre type n’a cette capacité.

À l’aide de cellules souches développées en laboratoire, Jakobsson et son équipe ont créé des cellules cérébrales de chimpanzés et d’humains, étudiant les différences de chacune tout au long du processus de formation. Et ils ont réalisé qu’un morceau d’ADN spécifique partagé entre les deux espèces est utilisé différemment selon de qui on parle.

Dans les cercles scientifiques, cette partie était auparavant appelée « ADN indésirable », et consiste essentiellement en une longue chaîne qui se répète dans toute sa structure et, nous pensions, n’avait aucune fonction. Pour cette raison, les scientifiques et les biologistes qui ont étudié ce sujet dans le passé avaient pour habitude de rechercher uniquement les brins de notre ADN qui composent les protéines essentielles – qui ne représentent que 2% de notre génome – et d’ignorer le reste.

En utilisant une technique reconnue même par le prix Nobel de physiologie et médecine 2012, les scientifiques de Lund ont pu reprogrammer les cellules épithéliales en cellules souches et, à partir d’elles, en cellules cérébrales. Et grâce à cette analyse, ils ont pu comprendre que de nombreuses différences entre les chimpanzés et les humains se situent en dehors de la chaîne protéique de l’ADN.

« Cela suggère que la base de l’évolution du cerveau humain provient de mécanismes génétiques beaucoup plus complexes que nous ne l’avions imaginé, car on pensait que la réponse à cette question se trouvait dans ces 2% d’ADN génétique », a déclaré Jakobsson. « Nos résultats indiquent que la partie la plus importante du développement du cerveau est peut-être cachée dans les 98% ignorés, ce qui est apparemment assez important. Cette découverte a vraiment été une surprise ».

L’idée d’étudier ces différences est venue d’une curiosité du professeur lui-même, en fait, qui a admis une fascination pour ce qui rend les espèces si proches génétiquement, les choses si différentes. « Qu’est-ce qui fait que les humains… eh bien… les humains ? Comment, en tant qu’espèce, parvenons-nous à utiliser notre cerveau pour construire des structures complexes de la société, éduquer nos enfants et développer la technologie ? Tout cela est très curieux », dit-il.

De plus, Jakobsson pense que cette découverte pourrait servir de base à des études dans d’autres domaines, comme la détermination des causes génétiques de troubles psychologiques tels que la schizophrénie – une difficulté qui, jusqu’à présent, n’a été observée que chez l’homme.

« Mais il est important de souligner qu’avant d’en arriver là, au lieu de continuer à rechercher seulement ces 2 % d’ADN encodé, nous serons désormais obligés d’étudier tous les 100 % – une tâche considérablement plus compliquée et chronophage à rechercher », explique l’expert.

O papier complete a été publié et évalué par des pairs dans la revue scientifique. Cellule souche.

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !