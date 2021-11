Une étude suggère que pénaliser l’IA pour de mauvais diagnostics cliniques améliore sa précision

alors que les algorithmes de apprentissage automatique De plus en plus dans le secteur de la santé, des chercheurs de l’Université de Johannesburg en Afrique du Sud ont publié une nouvelle étude suggérant que pénaliser l’intelligence artificielle (IA) chaque fois qu’elle manque un diagnostic clinique peut aider à améliorer la précision de vos résultats.

En période de pandémie – en dehors des tests d’infections sexuellement transmissibles, comme le VIH – le nombre de soi-disant « faux positifs », c’est-à-dire de personnes dont l’examen médical a montré la présence d’un problème, mais en fait il n’y en a pas, a augmenté. L’utilisation de l’IA dans ces analyses également, mais certains experts ont trouvé des problèmes dans la façon dont les médecins perçoivent ces outils comme « exacts ».

Les systèmes d’intelligence artificielle utilisés en médecine sont toujours vulnérables aux erreurs, mais une équipe de chercheurs affirme avoir trouvé un moyen d’annuler cette possibilité (Image : greenbutterfly/)

« Imaginez, par exemple, qu’une base de patients souffre d’une maladie grave. Sur cette base, 90 personnes n’ont pas cette maladie, mais 10 en souffrent », a déclaré le Dr Ibomoiye Domor Mienye, chercheur postdoctoral en Intelligence artificielle à l’institution.

« Maintenant, disons un algorithme de apprentissage automatique déclarent que 90 personnes n’ont pas la maladie. Jusqu’ici tout va bien. Mais cet algorithme ne peut pas déterminer les 10 autres personnes malades. Dans les comptes-rendus les plus simplistes, cet algorithme sera toujours présenté comme ayant une précision de 90 % », dit-il.

Il s’entend par « apprentissage automatique” une branche de l’intelligence artificielle où un système dispose d’une base de données pour commencer à analyser ses obligations, de mieux en mieux au fur et à mesure de ses performances. pense à toi en train de jouer Appel du devoir: Au début, son objectif était mauvais, mais il s’est amélioré avec la pratique – même concept.

Le problème avec cette compréhension est que les 10 personnes malades non diagnostiquées peuvent avoir besoin de soins urgents – et un traitement retardé dans ce scénario en dit beaucoup plus sur les 10 % que la machine a mal compris que les 90 % qu’elle a bien fait. Mais que se passe-t-il si les symptômes dans ces 10 % sont plus légers et que, par conséquent, l’IA ne parvient pas à les diagnostiquer correctement ?

Dans cette optique, Mienye, en collaboration avec le professeur Yanxia Sun, a testé plusieurs systèmes afin d’améliorer les disparités de diagnostic présentées par l’intelligence artificielle, tels que les algorithmes de régression logique, les arbres de décision et d’autres systèmes. En gros, toutes ces plateformes consistent à poser des problèmes spécifiques dont les réponses possibles sont simplement « Oui » ou « Non ».

Avec tout en place, les experts ont créé une méthode de sensibilité aux coûts qui pénalisera fondamentalement l’IA beaucoup plus pour les faux négatifs (quand une personne n’a pas la maladie, mais le test les rapportera) que pour les faux positifs. Les bases de données utilisées comprennent 858 registres du cancer du col de l’utérus, 400 registres d’infections rénales chroniques et des centaines d’autres répartis sur le cancer du sein et le diabète, testant tous les algorithmes ci-dessus.

Dans le premier test, le paramètre de sensibilité au coût a été supprimé, c’est-à-dire que les algorithmes fonctionnaient dans leur fonctionnement normal. En moyenne, ils ont tous obtenu un score d’environ 0,950 (le score parfait est « 1 »), avec un taux de retour de 0,940 (en gros, un patient avec un faux négatif est revenu et, lors de la deuxième évaluation, la maladie a été identifiée).

Ensuite, le paramètre de sensibilité au coût, où il y avait la possibilité de pénaliser l’IA, a été inséré : tous les algorithmes ont obtenu le score parfait de « 1 », sauf un, dans un scénario spécifique (l’algorithme connu sous le nom de « Random Decision Forest », qui s’élevait à 0,990, sans rappel du patient).

La prémisse suggère qu’un sens de la responsabilité pour les informations passées peut aider à améliorer la précision avec laquelle les diagnostics d’IA sont produits, ce qui se traduit par plus de traitements commençant plus tôt et, par conséquent, plus de personnes guéries/évaluées.

Selon Mienye, le problème est de savoir comment le système comprend son propre compte : typiquement, les systèmes de apprentissage automatique Les employés de la santé sont plus susceptibles de bien faire les choses lorsque vous cela n’a pas une maladie par rapport au moment où vous est malade.

En effet, les bases de données utilisées pour former ces algorithmes proviennent principalement de grands hôpitaux, où l’analyse est élevée, mais la conversion et la confirmation des patients sont faibles. Bref, plusieurs personnes consultent pour une maladie « X », mais découvrent qu’elles ne l’ont pas.

« Dans un grand hôpital, une personne est testée pour une infection rénale chronique. Son médecin a ordonné des tests parce qu’elle présentait certains des symptômes liés à la maladie. Mais le médecin veut écarter cette possibilité, et les tests révèlent que la personne se porte bien avec les reins », a déclaré le médecin. «Cela arrive à beaucoup de gens, et à cause de cela, les bases de données finissent par avoir beaucoup plus d’enregistrements de personnes qui n’ont pas d’infection rénale chronique que de personnes qui en ont. Le nom de ceci, dans notre domaine, est ‘base déséquilibrée’”.

En bref : lorsqu’un algorithme analyse cette base de données, la disparité numérique lui fait apprendre beaucoup moins qu’il ne le devrait sur une maladie. Par conséquent, des symptômes moins évidents – mais qui lui correspondent – ​​finissent par passer inaperçus.

L’étude a déjà été évaluée par des pairs et, espèrent les experts, elle pourrait servir de base aux ingénieurs logiciels pour construire des systèmes plus améliorés. Après tout, c’est de la santé humaine dont nous parlons, donc chaque succès compte.

