L’astronaute de l’ESA déclare que la Terre « est fragile » et craint l’avancée des catastrophes naturelles

Thomas Pesquet, astronaute de l’Agence spatiale européenne (ESA), vit à bord de la Station spatiale internationale (ISS) depuis avril 2021. Cela signifie que de là-haut – à 408 km d’altitude – il a été témoin de nombreuses catastrophes naturelles qui ont se sont produits sur Terre. Sans surprise, l’astronaute de l’ESA a déclaré craindre pour l’avenir climatique de la Terre, qu’il juge « fragile ».

Pesquet s’est confié à l’AFP le 31 octobre, lors de l’ouverture du comité climat présenté par l’ONU (COP26), partageant ses craintes et ses espoirs : « Voir la planète depuis le hublot de son vaisseau fait réfléchir. Vous n’avez qu’à le voir une fois : vous pouvez passer deux jours à vous imprégner de loin, à voir la fragilité de l’atmosphère, cette fine bulle ronde qui permet la vie dans le vide de l’espace, cette incroyable oasis – elle change la vôtre. la vie ».

L’astronaute Thomas Pesquet, également ambassadeur de l’ONU, appelle à des actions plus affirmées des pays afin de réduire l’avancée du réchauffement climatique (Image : AFP/Reprodução)

Lui, qui est ambassadeur de l’ONU pour l’alimentation et l’agriculture, a avoué qu’en voyant les changements de la planète se produire sous vos yeux, vous ne pouvez pas vous empêcher d’être inquiet :

« Les immenses tempêtes, les feux de forêt. Je n’ai jamais rien vu de tel – d’énormes feux d’artifice avec des panaches de fumée visibles depuis l’espace pendant des jours et des jours », a-t-il déclaré, interrogé sur certaines choses qu’il a vues d’en haut.

« C’était choquant de penser à l’énergie que tout cela dégageait et aux dommages que cela a causés aux gens qui ont eu la malchance d’être sur le chemin de tout cela », a-t-il poursuivi. « Nous n’avons jamais vu autant de tempêtes tropicales – vous pouviez pratiquement voir les yeux des ouragans. Ce sont des murs de nuages ​​aux pouvoirs phénoménaux, se produisant de plus en plus souvent et causant de plus en plus de destruction.

L’un des épisodes les plus marquants de 2021 a été l’arrivée de l’ouragan Ida, qui a dévasté la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, après être apparu au milieu de l’Atlantique et être entré dans le pays par la côte de Floride : faisant un total de 95 morts, la classe 4 L’ouragan était le deuxième plus meurtrier de l’histoire du pays, juste après l’ouragan Katrina en 2005.

Et quelques images de la tempête ont été prises et partagées par les astronautes de l’ISS, où Pesquet vit depuis le début de l’année.

« [O que mais me preocupa] C’est l’idée qu’on n’arrive pas à trouver un accord au niveau international, et que les préoccupations économiques dominent des discussions qui doivent être avant tout environnementales », a avoué Pesquet. «Ce serait une approche complètement malheureuse. Quand vous voyez la Grande Barrière de Corail hors de la liste des endroits menacés à cause de la pression du gouvernement australien, vous commencez à voir comment les priorités sont inversées et à quel point nous sommes troublés. »

L’astronaute de l’ESA a également laissé ses impressions pour rendre la Terre moins fragile. Le premier ordre qu’il a évoqué était relativement simple : abandonner les complots et écouter les experts qui ont consacré leur vie à étudier et à créer des solutions à court, moyen et long terme. Ensuite, « nous devons décarboniser » – une référence à l’excès de dioxyde de carbone que l’industrialisation débridée émet (et que le Brésil était dans une mauvaise perception la semaine dernière).

« Nous devons donner la priorité aux sources d’énergie renouvelables et sans carbone », a-t-il commenté. « Et cela implique de prendre des mesures restrictives et des engagements internationaux pour lesquels les pays peuvent être tenus responsables. »

