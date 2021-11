Si un véritable accord sur le climat n’est pas trouvé à la COP26, ce sera l’apocalypse : c’est ce qui nous attend

La Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) actuellement en cours à Glasgow, en Écosse, est considérée comme la dernière chance de prendre les décisions nécessaires pour éviter les conséquences les plus dramatiques du réchauffement climatique. C’est ce qui nous attend si nous continuons à polluer en toute impunité.

Les scientifiques mettent en garde depuis des années contre les risques très graves que nous courons en raison du changement climatique, déclenché par nous-mêmes à travers les émissions de gaz à effet de serre – principalement le dioxyde de carbone et le méthane – depuis la révolution industrielle. Depuis que ces avertissements sont devenus plus fréquents et urgents, très peu de mesures concrètes ont été prises par les puissants de la Terre pour contenir la hausse des températures, nous amenant pratiquement au bord du gouffre. Ce n’est pas un mystère que la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP26) actuellement en cours à Glasgow, en Écosse, est considérée comme la dernière chance de prendre des décisions drastiques et immédiates pour éviter les conséquences les plus dramatiques du réchauffement climatique. Le Premier ministre britannique Boris Johnson l’a également souligné lors de son discours d’ouverture de la conférence : « L’horloge de l’Apocalypse tourne de plus en plus fort et sonne minuit moins une », a commenté le chef du Parti conservateur. Lorsque l’heure X sonnera, explique Johnson, notre existence sur la planète changera à jamais.

Selon le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), le sixième rapport d’évaluation, dont la première partie a été présentée par les Nations Unies (ONU) l’été dernier, a démontré de manière concluante que le réchauffement climatique est catalysé par l’activité. anthropique. Autrement dit, c’est de notre faute. Ainsi, comme l’a déclaré le dinosaure Frankie – conçu par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) – nous creusons pratiquement notre propre fosse, risquant nous-mêmes l’extinction et une pléthore d’espèces végétales et animales. Pour éviter cette catastrophe, l’objectif est mis en noir sur blanc depuis quelques temps : contenir l’augmentation de la « fièvre » de la planète à moins de 1,5°C par rapport à l’ère industrielle, comme le voulait l’objectif le plus vertueux de l’Accord de Paris. le Climat 2015 (le moins ambitieux 2°C a été rapidement écarté par les experts). Pour y parvenir, il est nécessaire d’atteindre ce qu’on appelle la neutralité carbone – un équilibre net entre les émissions et la séquestration du carbone – dans les plus brefs délais, en utilisant l’énergie nucléaire renouvelable et de nouvelle génération lorsqu’elle est disponible. 2050 est l’objectif « zéro émission » de l’Union européenne, des États-Unis et d’autres grandes entreprises, tandis que d’autres grands pays polluants tels que la Chine, l’Inde et la Russie déplacent cet objectif entre 2060 et 2070, prenant plus de temps pour continuer à remplir l’atmosphère de émission de dioxyde de carbone. Avec ces prémisses, le risque de « sauter la banque » est réel, et avec lui l’espoir de contenir la hausse de température dans la fourchette indiquée. Si cela se produit, les conséquences seront dramatiques pour l’ensemble de l’humanité.

L’un des principaux risques du réchauffement climatique est la fonte des glaces, notamment celles des pôles. La fonte des glaces polaires détermine la montée du niveau de la mer qui, si elle se poursuit à ce rythme, risque de faire sombrer d’ici 2100 des îles entières – notamment les atolls de l’océan Pacifique – mais aussi de grandes régions côtières (avec celles du Sud Asie de l’Est la plus à risque) et métropole surplombant la mer. Plusieurs villes italiennes sont également à risque. Selon une étude récente menée par des experts de l’organisation américaine Climate Central, grâce à une simulation mathématique, il a été déterminé que si nous continuons à polluer à ces rythmes dans 40/50 ans, le scénario le plus catastrophique se révélera et la disparition de 50 grandes métropoles sous-marines. ; avec une augmentation de 3°C par rapport à l’ère préindustrielle, des régions actuellement peuplées de 800 millions d’habitants, soit 10 pour cent de la population humaine mondiale, seraient submergées. C’est un nombre énorme de personnes qui pourraient être encore plus, si l’on considère l’augmentation démographique attendue au cours des prochaines décennies. Pour échapper à la disparition de leurs terres, des peuples entiers seront contraints de se déplacer ailleurs, déclenchant les plus grandes migrations de masse de l’histoire de l’humanité. Étant donné que le changement climatique provoque également une sécheresse extrême et fréquente (qui a déjà déclenché des migrations depuis certaines zones arides d’Afrique), ainsi qu’une perte significative de productivité alimentaire – pensez simplement que cette année en Italie, il y a eu un effondrement de la production de riz, de miel et des fruits à cause du climat « exaspéré » par nous -, à l’avenir il y a une réelle possibilité qu’il n’y ait plus assez de nourriture pour tout le monde, tandis que les océans continuent de se vider pour une pêche non durable, l’eau plus chaude et l’acidification. La réduction des terres émergées et des produits de première nécessité, conjuguée aux grandes migrations précitées, risque de déclencher de véritables guerres mondiales pour les (rares) ressources restantes et les sols fertiles. Un scénario apocalyptique qui pour certains experts serait au coin de la rue. Pas étonnant que la disparition de la civilisation telle que nous la connaissons aujourd’hui soit prophétisée d’ici 2050.

Mais les terres submergées, les migrations massives, les sécheresses extrêmes et la perte de productivité des cultures ne sont qu’une partie des catastrophes qui nous attendent. La hausse des températures va déclencher de plus en plus de conséquences sur la santé et des vagues de chaleur mortelles, comme le « dôme de chaleur » qui a frappé l’Amérique du Nord l’été dernier, culminant autour de 50°C au Canada. Jamais une telle température n’avait été atteinte dans le pays. Les conséquences ont été dramatiques : des centaines de morts, plus d’un milliard d’animaux marins cuits vivants, des oisillons jetés de leurs nids pour ne pas mourir de choc thermique et d’incendies catastrophiques. C’est précisément ce dernier qui sera de plus en plus important et fréquent en raison des températures plus élevées, qui assèchent la végétation favorisant la propagation des flammes. Selon une récente étude internationale menée par des scientifiques de l’Université de Barcelone, d’ici 2099 les incendies sont destinés à doubler dans les pays riverains de la Méditerranée, l’une des régions de la planète les plus touchées par les effets du changement climatique. En plus des incendies dévastateurs, nous serons touchés par des inondations, des ouragans, des tornades et d’autres phénomènes météorologiques de plus en plus intenses et fréquents. L’accumulation d’énergie dans les systèmes atmosphériques due à des températures plus élevées, en fait, représente une force motrice pour de tels événements. Le tristement célèbre « Medicane » qui a récemment frappé la Sicile en est un excellent exemple, étant donné que les cyclones se développent généralement sur les océans, mais en raison du réchauffement climatique, ils peuvent trouver un terrain fertile (c’est-à-dire des conditions idéales) même dans une région petite et fermée comme la Méditerranée.

Les températures plus élevées favoriseront également l’arrivée de vecteurs de maladies infectieuses tropicales (comme certaines espèces de moustiques) dans des zones auparavant tempérées, où ils ne pourraient pas survivre précisément à cause des conditions inhospitalières. Cela déterminera le risque de nouvelles pandémies comme celle de COVID-19 que nous vivons, également liée à la déforestation et à l’exploitation incessantes de la faune sauvage, qui paie le prix le plus élevé en raison du changement climatique. Ce n’est pas un hasard si les experts prétendent que nous sommes entrés dans la sixième extinction de masse uniquement à cause des activités humaines. D’ici quelques décennies, 40 pour cent des insectes risquent de disparaître (dont les populations se sont effondrées un peu partout, y compris en Italie) ; étant à la base de la grande majorité des chaînes alimentaires et de la pollinisation de multiples plantes – même d’intérêt commercial -, les conséquences sur la biodiversité seront tout simplement catastrophiques. Mais parmi les espèces les plus menacées de toutes, il y a les ours polaires, les phoques et les manchots, dont les habitats sont simplement en danger de disparaître à jamais en raison de la fonte des glaces. Sans parler des effets sur les migrations des oiseaux, sur le sexe des tortues marines qui sont presque toutes des femelles nées et sur de nombreuses autres espèces animales, qui risquent de nous succomber. Seuls les jeunes ont compris que nous nous dirigeons vers l’apocalypse, alors que les dirigeants mondiaux continuent de gagner du temps, prêchant le bien et grattant très mal, comme en témoigne l’arrivée de 400 jets privés polluants à la COP26, histoire de parler de comment éliminer les émissions de CO2. .