Combien les dirigeants mondiaux ont pollué pour se rendre à la COP26 en avion privé

Des centaines d’avions privés ont atterri en Écosse pour amener les puissants de la Terre, les représentants institutionnels et les délégations copieuses à la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP26), qui se tient actuellement à Glasgow. Une véritable invasion qui provoque une émission importante de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, le même gaz à effet de serre que les dirigeants mondiaux devraient combattre.

Selon la récente étude « The contribution of global aviation to anthropogenic climate forcing for 2000 to 2018 » publiée dans Atmospheric Environment « , les voyages en avion représentent une composante importante de l’impact humain sur le changement climatique, avec des données en constante aggravation en raison de l’augmentation des flottes. et itinéraires. Qu’il suffise de dire que selon les recherches menées par des scientifiques du Center for Aviation, Transport and Environment de l’Université métropolitaine de Manchester, de 1940 à 2018, le trafic aérien a émis 32,6 milliards de tonnes de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, dont environ la moitié au cours de la dernière deux décennies. Dans l’ensemble, les vols d’avion sont responsables de 3,5 % de l’impact humain sur le réchauffement climatique, expliquent le professeur David Lee et ses collègues. Évidemment, tous les avions ne polluent pas de la même manière, mais il ne fait aucun doute que les vols privés, surtout s’ils sont effectués avec de gros avions, ont une empreinte climatique par passager nettement plus élevée qu’un vol régulier, qui transporte normalement un grand nombre de personnes. C’est un problème tout à fait analogue à celui du tourisme spatial pour les super riches. Le fait que les dirigeants mondiaux aient utilisé 400 vols privés pour se rendre à la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) qui se déroule actuellement à Glasgow (Écosse) est hypocrite et envoie un message complètement erroné à ceux qui devraient suivre le bon exemple. , l’humanité tout entière. On est face au classique « prêcher bien et gratter mal », net de toute considération sur la sécurité des puissants et la logistique.

Mais à quel point cette grande flotte de jets privés qui a afflué dans l’espace aérien écossais est-elle exactement polluante ? Selon les estimations de Sunday Record, les centaines d’avions à réaction qui ont amené les dirigeants mondiaux à Glasgow – ainsi que plusieurs représentants et délégations « verts » – libéreront 13 000 tonnes de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, ce qui est produit par 1 600 citoyens britanniques dans le durée d’une année entière. Pour peser sur cette forte concentration de CO2 aussi le fait que les aéroports de Glasgow et Edimbourg sont pratiquement saturés, donc de nombreux avions institutionnels, après avoir laissé les délégations au sol, ont dû se déplacer (vide) vers d’autres aéroports mineurs/militaires pour trouver un parking. D’autres ont tourné en rond pendant des dizaines de minutes en attendant de pouvoir atterrir. Le Dr Matt Finch de Transport and Environment a déclaré au Sunday Record que « Le jet privé moyen – et nous ne parlons pas d’Air Force One – émet deux tonnes de CO2 par heure de vol ». « On ne souligne pas assez à quel point les jets privés sont nocifs pour l’environnement, c’est la pire façon de parcourir des kilomètres. Nos recherches ont révélé que la plupart des voyages pouvaient facilement être effectués sur des vols réguliers. Les jets privés sont très prestigieux, mais il est difficile d’éviter l’hypocrisie d’en utiliser un tout en prétendant lutter contre le changement climatique », a ajouté l’expert d’un ton caustique.

Un citoyen moyen, quoi qu’il fasse (des déplacements à la consommation domestique), rejette globalement en un an 8 tonnes de CO2 dans l’atmosphère. Comme on pense qu’environ un millier de personnes entre les dirigeants mondiaux et divers représentants arriveront à Glasgow, chacune d’entre elles en raison des vols privés utilisés pour se rendre à la COP26 polluera plus qu’une personne ordinaire en 12 mois. Les délégations d’Europe mettront en moyenne quatre heures pour se rendre en Écosse et en revenir, tandis que 300 autres vols non européens seront en vol jusqu’à 20 heures chacun. Une grande partie des émissions abondantes qui en résultent auraient pu être évitées en profitant des vols réguliers, qui sont bien reliés au Royaume-Uni. Après tout, un vol privé émet en moyenne dix fois plus de gaz à effet de serre par personne qu’un même voyage sur un vol régulier et 150 fois plus qu’un voyage en train. Cette note a été faite avant tout à Boris Johnson, qui a évoqué « une minute avant l’apocalypse » lors de son discours, mais qui a décidé de rentrer à Londres depuis Glasgow sur son vol privé, au lieu de prendre un train qui reviendrait à Londres. les heures. Le prince Charles est également rentré en Angleterre du G20 à Rome avec un avion privé, mais différent de celui du premier ministre, bien que les deux vols aient utilisé en partie du carburant « durable », comme le rapporte le Guardian. Mais parmi les dirigeants engagés engagés dans la COP26 qui polluent le plus se trouve certainement le président américain Joe Biden, avec quatre avions (dont Air Force One), l’hélicoptère Marine One et une flotte de dizaines et de dizaines de voitures et SUV de son cortège. , le même qui a paralysé Rome lors du G20 et qui suit le président américain dans ses déplacements.

Monica Lennon, membre du Parti travailliste écossais et porte-parole de Labor Net Zero, a déclaré que « voler à bord d’un jet privé en déclarant qu’il veut faire face à l’urgence climatique par la force est vraiment de la pure hypocrisie climatique ». « Sauf dans les rares cas où il n’y a pas d’autre option – par exemple certains États du sud qui n’ont pas de vols réguliers disponibles – vous envoyez un message complètement faux », a ajouté la politique. Certes, demander au président américain de ne pas utiliser Air Force One est inconcevable, notamment pour des raisons de sécurité, mais il ne fait aucun doute que plus et (beaucoup) mieux peut être fait dans ces circonstances. D’autant plus que l’on considère que ces dirigeants recommandent aux gens ordinaires que pour lutter contre le changement climatique, il est préférable de prendre le train plutôt que l’avion. Pour vraiment montrer l’exemple, compte tenu de la gravité de la situation, nombre d’entre eux auraient pu rejoindre l’Écosse au moins à bord d’un avion de ligne (sinon en train), comme le soulignent à maintes reprises les associations environnementales.