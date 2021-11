La sonde Juno révèle des détails sur ce qui se passe sous les nuages ​​de Jupiter

Le vaisseau spatial Juno de la NASA a renvoyé des informations intéressantes sur Terre, pertinentes à ce qui se passe sous les nuages ​​de Jupiter. Selon les informations publiées par l’agence spatiale américaine, il s’agit probablement de la cartographie 3D la plus complète que nous ayons de la plus grande planète du système solaire.

La nouvelle analyse est venue grâce à l’utilisation d’un instrument appelé « radiomètre à micro-ondes » (MWR), par lequel Juno a pu voir plus profondément dans Jupiter, révélant des détails jusqu’alors inconnus : le premier est le fait que la tache Remarkable red sur le la surface est en fait beaucoup plus profonde qu’on ne le pensait – la tempête qu’elle représente mesure près de 500 km de hauteur.

Ceci, combiné à la connaissance préalable que la tempête a une longueur d’environ 16 000 km. En d’autres termes, la tempête est d’apparence relativement plate, mais beaucoup plus profonde qu’on ne le pensait auparavant.

« Nous savions déjà que cela durait depuis longtemps, mais nous n’avons jamais découvert à quel point c’est profond ni comment cela fonctionne réellement », a déclaré Scott Bolton, chef de l’enquête pour la mission Juno, par la NASA, lors de la conférence de presse. pour la vidéo ci-dessus, présentée à la presse américaine.

En termes techniques, on pensait auparavant que les tempêtes sur Jupiter – dont la Grande Tache Rouge est la plus grande – étaient limitées par la distance de la lumière solaire atteignant la planète gazeuse. Bref, la surface des nuages ​​est plus évidente. Là, la lumière du soleil pénètre jusqu’à une certaine distance et il y a condensation d’eau et d’ammoniac.

La réalité est cependant différente : grâce à la cartographie 3D réalisée par le MWR, les scientifiques ont pu constater que le point rouge se situe entre 200 km et 500 km en dessous, dépassant largement la distance atteinte par la lumière. Dans une comparaison plus simpliste, la distance entre le sommet et la base de la tempête sur Jupiter est légèrement supérieure à notre surface jusqu’à la Station spatiale internationale (ISS).

Mais ce n’est pas tout : la tempête elle-même n’est pas aussi remarquable que les jets qui l’alimentent – ​​ceux-ci sont enracinés à près de 3 000 km. Mais tout indique que cette puissance décline : depuis 1979, la tempête a déjà perdu environ un tiers de sa taille étendue.