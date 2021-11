Les scientifiques reproduisent la « glace super ionique » qui pourrait exister sur Uranus et Neptune

Sur Uranus et Neptune, un type différent de glace – appelé « glace super ionique » – se forme en leurs centres, dérivant de la température et de la pression élevées trouvées sur les deux planètes. Les scientifiques de l’Université de Chicago, cependant, ont réussi à reproduire le matériel ici sur Terre, en publiant un papier avec vos conclusions dans le journal Physique de la nature.

Ce n’est pas la première fois que de la « glace super ionique » est observée sur Terre : des scientifiques ont déjà réussi à la reproduire par le passé. Cependant, il n’a été vu que brièvement lors d’un test impliquant des ondes de choc dirigées contre une goutte d’eau. Cette fois, ils ont réussi à le créer et à le maintenir pour qu’il puisse être analysé.

Un type spécifique de glace qui existe sur Uranus et Neptune a été reproduit avec succès sur Terre et pourrait nous aider à mieux comprendre la formation de planètes lointaines et la capacité d’héberger la vie (Image : Belozerova Daria/)

« C’était une surprise, car personne ne pensait que cette phase [do gelo] apparaîtrait jusqu’à ce que nous atteignions des pressions beaucoup plus élevées », a déclaré Vitali Prakapenka, professeur et scientifique à Source de photons avancée (APS), un bureau et un accélérateur de particules qui partagent le nom et sont au service du Département américain de l’énergie (DOE). « Cependant, nous avons pu cartographier très précisément toutes les propriétés de cette nouvelle glace, qui constitue une nouvelle phase de la matière, grâce aux puissants outils à notre disposition. »

L’étude des noyaux planétaires est d’une grande difficulté. Même ici sur Terre, nous ne pouvons creuser que quelque chose à près de 12 km dans notre planète. Lorsque nous avons essayé d’aller plus loin, les roches ont commencé à se comporter davantage comme du caoutchouc, des molécules plus basiques – comme celles qui composent l’eau – ont commencé à se déplacer et des équipements massifs ont fondu sous l’immense pression et la température croissante.

De ce fait, notre compréhension du sujet dépend presque exclusivement de la formulation de théories que nous pouvons tester en laboratoire. À l’aide de l’APS, Prakapenka et ses collègues ont pu accélérer des électrons à une vitesse proche de celle de la lumière, isolant les deux particules en deux morceaux de diamant – le matériau le plus dur sur Terre – afin de simuler la pression observée dans des environnements extrêmes.

Au début, les premières données ont fait penser à Prakapenka que quelque chose s’était mal passé, peut-être qu’une réaction chimique indésirable avait été déclenchée – quelque chose de commun avec les expériences impliquant de l’eau. « Mais lorsque j’ai éteint le laser et que l’échantillon est revenu à température ambiante, la glace est revenue à son état d’origine », a-t-il déclaré. « Cela signifie que le changement observé était de nature structurelle, réversible et non chimique. »

« Imaginez une grille ou un treillis », a-t-il poursuivi, « avec des atomes d’oxygène dans les coins et reliés par de l’hydrogène. Lorsque la glace se transforme en cette forme super ionique, cette grille se dilate, permettant aux atomes d’oxygène de rester fermement en place. En gros, c’est comme de l’oxygène solide flottant dans une mer d’hydrogène.

Fait intéressant, en termes techniques, les scientifiques ont découvert un nouvel état de la matière. Nous avons appris à l’école les trois principaux états de l’eau – solide (glace), liquide (eau) et gazeux (vapeur). Il y a aussi la sublimation (quand la glace se transforme en vapeur sans passer par la phase liquide), enseignée par certaines institutions.

La « glace super ionique », cependant, constitue un nouveau champ d’étude : on sait qu’elle est solide, mais d’emblée, elle a déjà présenté des propriétés différentes – elle est considérablement plus foncée car elle interagit différemment avec la lumière, et la le matériau lui-même est moins dense.

La partie surprenante vient du fait que cette phase est apparue plus tôt que prévu : elle avait été théorisée depuis des années, mais les estimations indiquaient que la phase n’apparaîtrait qu’après avoir appliqué plus de 50 gigapascals de pression – ou, en termes comparatifs, le même état de carburant d’une fusée avant l’allumage. L’expérience de Prakapenka et de l’Université de Chicago a atteint « seulement » 20 mégapascals.

Les scientifiques n’ont pas encore étudié toute la gamme des propriétés de cette « nouvelle glace », mais il y a déjà une certaine inquiétude quant aux résultats. En effet, ces propriétés ont une influence sur le champ électromagnétique d’une planète. Dans notre cas, par exemple, notre champ nous protège des rayons cosmiques et du rayonnement solaire intense. Par conséquent, notre planète a une perspective spécifique pour la génération et l’abri de la vie.

En revanche, Mercure, trop proche du Soleil, et Mars, dont l’atmosphère a disparu il y a des milliards d’années, ont un aspect désertique à leur surface car ils n’ont pratiquement aucune protection contre ces attaques.

Selon Prakapenka, la glace super ionique déclenchera plusieurs nouvelles études.

