Un ingénieur de la NASA dit qu’il exalte Starship et dit que l’agence doit « rêver plus grand »

L’architecte système et ingénieur de la NASA, Casey Handmer, a publié un texte dans lequel il loue le Starship – le vaisseau spatial orbital de SpaceX -, tout en demandant à l’agence spatiale américaine de s’inspirer du vaisseau spatial pour rêver plus grand. Le texte, souligne-t-il, n’est pas lié à la NASA elle-même et consiste en un article d’opinion publié sur son blog personnel.

Le long article improvise une chronologie écrite, où Handmer met en lumière les deux années du projet starhopper, qui deviendra plus tard le Starship que nous connaissons. « Il y a deux ans, Starship était une conception et une maquette », a déclaré l’ingénieur. « Aujourd’hui, c’est un prototype complet à 95 % qui va bientôt s’envoler dans l’espace et pourrait même revenir en un seul morceau. »

Un test de tir statique du Starship SN20, le dernier prototype d’orbiteur de SpaceX : un ingénieur de la NASA affirme que la conception de l’entreprise d’Elon Musk devrait être considérée comme la norme dans la gestion et l’organisation (Image : SpaceX/Reproduction)

Mis à part la passion des fans, il est indéniable que SpaceX a fait d’immenses progrès dans la conception d’un orbiteur. Starhopper est né de l’objectif le plus simpliste de la société d’Elon Musk : créer une ligne d’activité qui offrirait des vols commerciaux dans l’espace de la même manière que vous affrétez un bus.

Cette idée a changé au fil des ans (et avec d’autres sociétés montrant que, même quand c’est possible, ce ne sera pas bon marché) et, aujourd’hui, Starship est orienté vers des objectifs plus ambitieux, comptant même sur un ensemble de bras mécaniques pour saisir le vaisseau à son retour de l’espace.

Cette évolution accélérée a servi d’argument à Handmer, qui, soulignons-le, travaille à la NASA, pour critiquer… la NASA. Selon lui, l’actuel Artemis Project, qui vise à ramener l’homme sur la Lune puis sur Mars, ne considère toujours pas « le poids » du Starship « comme il se doit » :

« Le programme Artemis nécessite un système d’entrée et d’atterrissage humain [HLS] séparés, car même le SLS [sistema de lançamento em produção pela Nasa] il a une capacité suffisante pour mener à bien la mission par lui-même », a déclaré Handmer, faisant référence au besoin d’un module d’atterrissage lunaire créé séparément du reste du projet – l’offre pour cette partie a été remportée par SpaceX, mais est actuellement bloquée un imbroglio judiciaire ému par les entreprises qui ont perdu les élections – l’une d’entre elles, la Blue Origin de Jeff Bezos.

« Les exigences de performances spécifiques pour le HLS n’ont de sens que pour les lanceurs non-Starship et sont objectivement inadaptées à tout type de construction de base sérieuse sur la Lune ou au maintien d’une présence durable là-bas », a commenté Handmer. « Starship change ce paradigme. L’entreprise a remporté le contrat car, sur les trois offres, seule elle a livré un système fermé [dentro desses requerimentos]. Mais plus que cela, Starship peut être adopté pour l’ensemble du programme Artemis, et le sera probablement, si le projet continue.

Enfin, l’ingénieur termine le commentaire en disant : « Artemis continuera à boiter, à publier des communiqués de presse moyens et à gérer des budgets serrés. À un moment donné, Starship fera la démonstration d’un atterrissage lunaire autonome et reviendra avec quelques tonnes de roche lunaire, et soit la NASA se déplacera pour obtenir les droits de marque, soit elle ne le fera pas. »

Handmer compare la NASA et SpaceX afin de montrer à son public que, soi-disant, si l’agence voulait faire plus, elle le pourrait. L’ingénieur dit que, avec sa propre capacité, la NASA pourrait construire et entretenir une base sur la Lune d’une capacité d’un millier de personnes. « Nous n’allons probablement pas le faire, mais nous le pourrions », a-t-il déclaré.

Le potentiel du vaisseau spatial n’est pas non plus pleinement exploité par la NASA, selon Handmer, car la conception du vaisseau spatial Elon Musk a été créée avec une structure organisationnelle différenciée.

« La NASA est au milieu de sa plus grande opportunité depuis sa naissance en 1958. Nous pourrions avoir toutes les structures et tous les centres de l’agence des machines à décharger qui construisent des mondes entiers » par seaux « , créant le support holistique qui représenterait le saut humain vers la civilisation multiplanétaire, » il a dit. « Cela peut prendre un an ou trois, mais Starship arrive et ça va tout changer »

