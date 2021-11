En vue de l’industrie spatiale, Honda crée un prototype de moteur de fusée

Le constructeur automobile japonais Honda, connu dans le secteur automobile, a développé un prototype de moteur-fusée, selon Keiji Ohtsu, président de la division Recherche et développement (R&D) de l’entreprise. Selon lui, Honda voit l’espace comme « un domaine de croissance potentielle », signalant une possible entrée de l’entreprise dans le secteur aérospatial.

Bien que la marque soit automatiquement liée à l’automobile, Honda est composée d’un groupe de plusieurs sociétés, chacune avec son propre développement dans des produits allant des moteurs de bateaux, des générateurs à essence et même des robots. Pour l’entreprise, adopter l’espace dans son portefeuille semble être une prochaine étape dans sa quête d’innovation.

Le projet de Honda a développé un prototype de moteur de fusée, et il pourrait conduire à la création d’un véhicule de vol suborbital d’ici 2025 (Image : Honda/Press Photo)

Selon Ohtsu, Honda a commencé à envisager des produits issus de l’ingénierie spatiale il y a environ deux ans, avec des employés de plus en plus jeunes rejoignant les près de 200 000 employés de l’entreprise dans le monde et montrant un large intérêt pour les progrès de l’industrie. Depuis lors, les ressources de R&D de la société japonaise ont été affectées au développement de fusées et autres dispositifs de propulsion.

Ce qui a été présenté le week-end dernier, lors d’un appel vidéo avec deux journalistes au Japon, n’avait cependant pas beaucoup de détails techniques, et des informations sur le fonctionnement de la fusée, ont été refusées par l’équipe, qui a affirmé que le projet en est encore à ses débuts. étapes.

Cependant, les ingénieurs ont confirmé qu’il y avait déjà un test, après avoir montré une courte vidéo de l’occasion et affirmé que la « plume » (ce premier nuage qui vient juste après l’allumage) générait des diamants de choc – un motif visuel courant dans les explosions de moteurs. .

De là, les ingénieurs ont parlé des plans de l’entreprise. Selon eux, Honda a l’intention de développer un petit véhicule de transport pour acheminer des satellites en orbite terrestre basse.

« Destiné » étant le mot juste, comme l’a dit Ohtsu, cela n’a toujours pas l’approbation finale de l’entreprise : l’équipe est autorisée à poursuivre la recherche et le développement de la technologie avec un support complet jusqu’en 2025 ou 2026. En fonction des progrès réalisés jusque-là, le la direction du groupe libérera – ou opposera son veto – à la continuité du projet. Si tel est le cas, les travaux devraient s’orienter vers la création d’un véhicule doté d’une capacité suborbitale.

En terminant la conversation, les ingénieurs ont déclaré que l’idée du projet est de simplement laisser l’équipe technique de l’entreprise travailler sur une entreprise innovante plus libre, sans les restrictions communes aux autres produits de l’entreprise.

